Höstvandring i Säter

INSÄNT. SPF Tuna-Säter har vandrat i Djupdalen intill Bispberg i Säter. Väderprognosen lovade regn men vi hade fint väder. I djupdalen finns motionsslingor av olika längd på torr mo och sandjord med mest tallskog, en del tallar är över 25 meter höga. Lizbet och Per-Åke berättade om naturen och byarna. Åsarna och dalarna bildades under istiden och någonstans under här finns Badelundaåsen. Vi fick lära oss att Bispbergs klack är högst och på Jätteklacken häckar ibland Pilgrimfalken på den branta sydsidan. Byn Klacken ligger intill Jätteklacken och nästa by är Pungmakarbo. Rasten tog vi på en plats där lövskogen visade upp sig med höstens alla färger.