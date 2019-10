Höstmys för SPF-Seniorerna i Grangärde

INSÄNT. Vi var 23 personer denna torsdagsafton, som gladde oss åt trevligt umgänge, god mat, tillagad som vanligt, av Gästis duktiga personal i Grangärde.

Det har blivit en favorit hos många, som gått i repris. När vi var mätta och belåtna dök sångduon Torbjörn Norberg och Peter Jansson upp och underhöll oss på gitarr med skönsång. Vi fick höra låtar av Dan Andersson, Fröding och potpurri av Sven-Ingvars låtar. Vi fick även njuta av irländska publåtar. Även en låt av Pink Floyd, Wish you were here. En stor eloge till dessa duktiga killar, som vi hade äran av att njuta av förra året också.