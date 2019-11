Höstmöte hos PRO Ludvika

Det innebär bra matvanor, fysiska aktiviteter, social gemenskap och meningsfull sysselsättning.

Budget för kommande år antogs. Medlemsavgiften för nästa år blir oförändrad.

Till resekommitté valdes: Göta Witteberg, Hans Bergström, Britt-Marie Andersson och Solveig Pettersson som sammankallande. Kommande resor presenterades bland annat hockeyresa, Nobelmuseet i Karlskoga, Tillmans musteri i Grangärde, musikalen "Thank you for the Music" i Västerås och julmarknad i Taxinge slott.

Östansbokören och Pausfåglarna underhöll med sånger från 1919-2019.