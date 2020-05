Hon var hushållerska hos Rockefeller – Minnesord över Irene Linde, Broåkern

Hon var född och uppvuxen i Arbrå och efter studierna på hemorten fortsatte hon utbilda sig vid en restaurangskola i Sandviken. Hon hade redan nu valt att satsa på läran om och sambandet mellan mat och kultur.

Ett av de första jobben hade Irene vid Helleviks havsbad i Blekinge innan hon tog båten över Atlanten till USA sedan hon engagerats som hushållerska hos Rockefeller i New York. Det var en tuff men lärorik tid i en helt annan värld än den hon lämnat i trygga Sverige. Sedan hon återvänt hem efter några år i New York drev hon pensionat Vilan i Orbaden med restaurang och under den här tiden träffade hon sin make Karl-Erik som var gymnasielärare i Mora. Han bodde inledningsvis på pensionatet och pendlade till jobbet i Mora. Efter giftemålet 1974 flyttade makarna till Mora där Irene satsade på hushållslärarbanan. Hon var verksam på flera olika platser, den längsta tiden som lärare gjorde hon vid gymnasieskolan i Mora.

Irene fortsatte att förkovra sig inom gastronomin genom att göra flera matresor till

Frankrike. Makarna idkade ett rikt friluftsliv tillsammans med fjällvandringar och allehanda naturupplevelser. Intresset för fåglar ledde till flera besök till Hornborgarsjön. Irene var en livsnjutare och det var inte bara mat och dryck som intresserade henne. Hon följde aktivt samhällsdebatten både i stort och smått, läste mycket litteratur och besökte gärna konserter och olika kulturprogram som erbjöds. Det var bland annat genom många gemensamma och innehållsrika måltider jag och min hustru lärde känna och blev goda vänner med Irene. Det var intressant att genom Irenes kunskap och allmänbildning ledsagas om vad som bjöds på tallriken när vi inte dryftade samhällsklimatet eller diskuterade världsläget.

Efter pensioneringen drabbades hon av sjukdom som begränsade hennes möjligheter att vistas i naturen så mycket som hon önskade. Likväl satte hon sig ofta i bilen och körde ut till kända skogsmarker för att plocka bär och svamp.

Irene blev änka 2004 och efterlämnar närmast en bror och brorsbarn.

Sten Widell