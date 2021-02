Hon var en liberal med stort engagemang – minnesord över Siv Ivarsson

Siv var ansluten till Folkpartiet liberalerna (numera Liberalerna) och företrädde Folkpartiet i Falun under många år i politiska förtroendeuppdrag. Hon var ledamot i kulturnämnden där hon var vice ordförande och senare ordförande, ledamot i skolstyrelsen och i många år ledamot i kommunfullmäktige där hon under några år hade uppdraget som vice ordförande. Under några år innehade hon även uppdrag som kommunalråd.

Hon var under en tid Folkpartiets gruppledare samt några år också dess ordförande. Siv var lågmäld, men inte tyst. Hon var en engagerad ledamot och flitig att lämna motioner i kommunala angelägenheter. Även i Folkpartiet liberalernas länsförbunds styrelse var hon ledamot, i arbetsutskottet.

Vi är många, som under lång tid har haft glädjen att arbeta tillsammans med Siv, i politiken men också i andra sammanhang. Hon ägde ett socialt patos och engagerade sig för att utsatta människor i samhället skulle få hjälp och stöd. Hon insåg vikten av fungerande integration och stödde som mentor arbetssökande invandrarkvinnor. Jämställdhet och kvinnors rättigheter var en viktig fråga för Siv, för vilket hon speciellt uppmärksammades av Minerva.

Hon värnade också vikten av att bevara historien, särskilt kvinnohistoria, genom ordförandeskap i Dalarnas Kvinnohistoriska förening.

Siv var även borgerlig vigselförrättare i Falu kommun. Det uppdraget som kunde förrättas, inte bara i Rådhuset utan på olika platser allt efter önskemål, upplevde hon både ärofullt och trevligt enligt henne själv, när hon efter tjugofem år på grund av ohälsa, blev tvungen att avsäga sig detta.

Vi bevarar minnet av Siv Ivarsson i stor tacksamhet över den hon var och det hon gjorde.

Liberalerna, Falun

genom

Margaretha Helgesson

Margareta Jonback

Ann Lagerby

Barbro Lång

Lars-Erik Måg

Inger Strandmark