Hon tar fäbodkulturen ut i världen: ”Intresset har exploderat”

Alla som någon gång har upplevt en kulning glömmer nog inte känslan. För de flesta har nog den upplevelsen inte skett vid en fäbod uppe i skogen utan på en plats långt bortom dess ursprung. Hur kulningen har letat sig in i populärkulturella sammanhang berättar Jennie Tiderman-Österberg musiketnolog och musikantikvarie vid Dalarnas Museum bland annat om i antologin ”Fäbodlandskap och vallmusik”, skriven tillsammans med flera författare.

Forskningsprojektet på ämnet som Jennie Tiderman-Österberg leder har det senaste året har fått stor uppmärksamhet. Nu senast på BBC där fäbodkulturen har lyfts fram under parollen ”50 reasons to love the world”.

Det började med att hon höll ett fördrag om kvinnors röster och kulning på museet. Efteråt blev hon uppmuntrad att utveckla arbetet. Det ska inte ha forskats på området sedan 80-talet, menar Jennie Tiderman-Österberg.

– Det kunde jag väl göra, säger hon.

– Och jag fastnade fullständigt. Dels väcktes stor beundran för kvinnornas hårda arbete, dels väckte kulningen något i mig. Projektet drogs igång och resulterade i en antologi, Dalarnas Museums årsbok 2019, och kulningskonserter tillsammans med fäbodbrukarna i dess rätta miljö. Samtidigt sökte hon och fick doktorandtjänsten i musiketnologi vid Örebro Universitet.

Hur kommer det sig att det har fått så stor uppmärksamhet?

– När jag började forskartjänsten sökte jag efter andra som forskade på vallmusik ute i världen via ett internationellt nätverk. Det är genom detta nätverk som intresset för kulning och fäbodbruk det senaste året fullkomligt har exploderat. Jag har skrivit två artiklar för Smithsonian Magazine och i somras hörde BBC av sig. Deras team följde mig en dag då vi åkte upp till Skallskogs fäbod, där intervjuades fäbodbrukaren Land Alice Gustafsson och det bjöds på en konsert. Genomslaget genom BBC har varit enormt, de har 70 miljoner tittare, det kommer in många frågor om att skriva artiklar på ämnet nu. Det är jättekul, det är bara att spänna fast sig och åka med. Men jag är noga med att det här egentligen inte ska handla om mig. Det handlar ju om kvinnorna, fäbodbrukarna, det är där fokuset ska ligga.

Vad beror intresset på?

– Det ligger helt rätt i tiden, kvinnors historia i kombination med fäbodbruket som ju helt handlar om hållbarhet.

Hur ser fäbodbrukets framtid ut?

– Kulningen vandrat långt utanför fäbodområdet. Det finns många utövare och är en välmående konstform idag. Men fäbodbruket däremot är starkt hotat. De flesta kular ju men de förminskar ofta sig själva. Kulningen har blivit akademiserad och exotifierad, då kan det vara svårt när du tror att du måste ha tagit högskolepoäng för att få kula. Det är bra med uppmärksamhet men den har samtidigt stängt dörren lite för originalkontexten. Detta vill jag ändra på. Jag vill bygga broar med min forskning. Det är vi som ska lära av dem - inte tvärtom.

Jenny Tiderman-Österberg jobbar med Fäbodbrukarförbundet där hon och flera andra engagerade ska söka för att få fäbodkulturen listat av UNESCO som ett immateriellt kulturarv, det vill säga mathantverket och musiken.

– Processen kan ta runt 6-8 år. Det hade betytt oerhört mycket, det skulle ställa krav på staten att göra insatser för bevarande av fäbodbruket. Idag är det stört omöjligt för fäbodar att följa jordbrukspolitiska regelverk. Vid fäbodarna finns även en unik biosfär, försvinner djuren, försvinner den. Men det finns också ett stort samhällsintresse, det är många eldsjälar som jobbar med frågan.

Jennie Tiderman-Österberg har arbetat på Dalarnas Museum sedan 10 år tillbaka. Hon är utbildad operasångerska och körledare som förnärvarande leder Fantasykören. Hon är uppväxt i Hofors och bor numera i Borlänge.

Lina Josefsson