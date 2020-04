Hon serietecknar åt gigantisk aktör i USA – från flickrummet i Mästerbo: "Alltid haft målet att jag ska arbeta med detta"

En dröm gick i uppfyllelse när Mimmi Stenvall för drygt ett år sedan blev jagad av USA-företaget Webtoons som ville att hon skulle teckna serier åt dem.

– Jag har fått erbjudanden förut men de har gett skambud när det kommer till lön. Webtoons hade till och med kollat upp hur mycket skatt vi betalar i Sverige. Vi betalar mer här än i USA så de höjde min lön. Jag fick lön direkt och det kändes bra så jag tackade ja.

Mimmi Stenvall bor hos sina föräldrar i Mästerbo och arbetar hemma i sitt flickrum – på kvällarna och nätterna. I och med de olika tidszonerna måste hon arbeta samtidigt som sin arbetsgivare i USA.

– Det blir mellan klockan 14:00 och 22:00 som jag arbetar. Sedan har jag fritid efter det och då brukar det oftast bli att jag tecknar mina egna projekt eller spelar datorspel. Nätterna kan bli långa och jag sover på dagarna.

Fritidsintressena är just att teckna så arbetet och hobbyn går samman i varandra. Och då hon nästan aldrig har några lediga dagar, är hon hemma varje dag.

– Jag är ganska folkskygg av mig och träffar inte så mycket folk så jag trivs med att vara hemma. Jag har alla mina vänner genom internet. De är från hela världen men jag har också en hel del vänner i Kanada.

Plattformen Webtoons har 10 miljoner tittare varje dag och hade år 2019 runt 100 biljoner visningar på sina serier världen över.

Serien som Mimmi Stenvall tecknar på just nu åt Webtoons är mobilanpassad och heter "The wrath and the dawn", en berättelse som är inspirerad av den historiska sagosamlingen "Tusen och en natt". Berättelsen kommer episodvis och släpps varje vecka.

Varje episod består av mellan 60 och 80 bildrutor som sätts samman i en lång berättelse. Tidigare har Mimmi och företaget Webtoons haft episoder redo för tre veckor framåt men sedan coronapandemin startade ligger de efter. Nu släpps nästa episod lagom efter att Mimmi precis blivit klar med den.

– Det är väldigt mycket att göra nu och jag känner mig en aning stressad för att det är så många som väntar på nästa episod. Men jag känner ändå att vi hinner med – jag får mycket hjälp.

Att serieteckna en karaktär kan för Mimmi ta flera timmar om hon får lägga mycket tid. Men som anställd ska det gå snabbt och till sin hjälp har Mimmi en assistent som lägger in grundfärger i hennes bilder. Det talas i företaget om att det även ska anställas två personer till som kan linjera och göra bakgrunderna åt Mimmi – då får hon mer tid till att fokusera på själva karaktärerna och detaljerna i bilderna.

– Jag är perfektionist så när jag sitter själv kan det ta tre dagar att göra en ruta. Nu gör jag 20 rutor per dag så det har varit nytt för mig.

Intresset för att teckna har Mimmi haft hela livet och hon var alltid säker på att hon någon gång skulle arbeta som tecknare.

– Jag har gjort mycket bilder privat till personer när jag var yngre och alltid haft målet att jag ska arbeta med detta senare i livet. Nu har det blivit så och det är jag väldigt glad över.

Serien som Mimmi tecknar: