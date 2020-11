Hon flyttade till Borlänge för att skapa musik – och blev kvar

Hon beskriver sitt musikskapande som att befinna sig i ett fågelbo. Därav artistnamnet Nästet.

– Det kommer från en lång process att hitta artistnamn. Jag ville separera mig lite som privatperson och musiker. Namnet kommer egentligen från att jag ser mitt artisteri som ett eget bo, ett fågelbo där jag kan gömma mig lite, förklarar Julia "Nästet" Wettergren.

För tre år sedan bytte hon ut huvudstaden, där hon är uppvuxen, mot Dalarna.

– Det var helt enkelt så att jag hittade en musikutbildning på Brunnsviks folkhögskola här som jag tyckte verkade bra. Så 2017 flyttade jag till Säter och i januari 2018 kom jag till Borlänge, berättar hon.

Och här bor hon kvar.

– Dels tyckte jag väldigt mycket om utbildningen, jag går fortfarande olika kurser där. Och jag trivs väldigt bra i Borlänge.

Första singeln Rebel kom i maj 2019 och blev startskottet för hennes musikkarriär.

– Den är på engelska och jag skrev den redan när jag var 17 år, i dag är jag 26, säger hon.

I början av det här året bestämde hon sig att det var dags för att släppa en EP. Och så blev det. Den 28 oktober kom "Till det som var", en genre som hon själv beskriver som vemodig rock på svenska.

– Jag skulle vilja beskriva EP:n som en slags hyllning till ett avslutat kapitel och att välkomna något nytt på samma gång. Den innehåller både låtar som jag skrev för ganska många år sedan och nytt material, berättar artisten.

All hennes musik har spelats in i en studio på musikgymnasiet Rytmus i Borlänge, tillsammans med musikerkompisar hon lärt känna under utbildningen.

– Jag skapar min musik på piano eller gitarr. Det som inspirerar mig är sådant som berör mig personligen och mycket kommer från saker jag själv upplever, berättar hon.

Just nu kombinerar hon skapandet med musikstudier och lite andra extrajobb.

– Min framtidsplan är väl att jag vill hålla musiken uppe, sedan får det bli lite som det blir. Men det är klart att jag vill att en större skara upptäcker min musik, säger Julia "Nästet" Wettergren.