Hon fick guldklöver för sin drivkraft

Under mötet delades partiets pris Guldklövern ut till Marie Nilsson som sedan 2018 driver sin verksamhet i lokalerna. Marie Nilsson tilldelades priset för hennes drivkraft och kreativitet i att utveckla Köksmagasinet i anrika lokaler på Rommehedslägret.

Under mötet inleddes också Centerpartiets samtalsår. Under 2020 kommer Centerpartiet att föra samtal med väljare om viktiga framtidsfrågor för Sverige och samtidigt ge medlemmar möjlighet att bidra till partiets utveckling. Detta kommer ske genom en mängd aktiviteter under året. Närmast på tur står en samtalskväll på temat psykisk ohälsa bland unga den 2 mars.

Årsmötet valde även en ny kretsstyrelse. Till ordförande omvaldes Lena Reyier. Övriga ledamöter i styrelsen är Hans Skalin, Karin Örjes, Linda Zetterström, Lennart Sandström, Lena Löfgren-Berglund, Oscar Sjökvist, Sara Olsson, Lars Reyier och Michael Stridsberg.