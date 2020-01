Hon är musiklärare och sångerska i ett turnerande poppigt jazzband: ”Börjar lossna för oss nu”

Karoline Espås, 32, från Åsgarn i Fors, tror att hon har Åsgarns bygdegård att tacka för att det är mycket musik i hennes liv idag. Där fanns en gång en körledare som samlade bygdens barn och startade en barn- och ungdomskör.

– Vi hade en superbra körledare som hette Viveca Rosén, hon var väldigt uppmuntrande.

Idag är Karoline musiklärare på Sjöviks folkhögskola, där hon undervisar elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i ensemble, piano, sång och bas. Dit kom hon 2016, efter att först ha arbetat en sväng på Skeppsholmens folkhögskola i Stockholm.

Karoline har pluggat på Kungliga musikhögskolan i Stockholm, och det var under den tiden hon träffade de som senare skulle utgöra resten av medlemmarna i kvintetten Nu Dag. När Karoline var på utbytesstudier i Danmark 2014 mötte hon en schweizisk kompositör. Tillsammans med henne och en violinist från Finland, samt en pianist och cellist som också kommer från Schweiz startade de bandet Nu Dag, i vilket det är Karoline som sjunger.

–Vi har varit ett hårt arbetande band som spelat där vi fått, i kyrkor och på andra småscener.

Under 2018 spelade de in en skiva tillsammans, och det var med anledning av släppet av den de åkte på turné strax innan jul förra året. Under tio dagar hade de sex konserter i Bern och Biel i Schweiz. Det poppiga kammarjazzbandet har spelats på radio i Schweiz, och nästa höst ska de få spela på större scener i landet. Nu Dag börjar hitta sin plats på den schweiziska musikmarknaden.

– Det finns en dröm om att det ska lossna för oss, och det börjar det göra nu. Men det är en smal scen; vi spelar akustisk jazz. Det gäller att hitta ställen där man får en publik som gillar musiken.

Det faktum att Nu Dag är ett långdistansband försvårar dock möjligheterna för att en etablering skulle vara fullt möjlig.

– Vår violinist Lotta-Maria bor i Finland, och resten av bandet bor i Schweiz. Vi har lite geografiska svårigheter.

Karoline är inte heller beredd att ge upp arbetet som musiklärare för bandet helt. Kanske kan hon tänka sig att lägga hälften av sin tid på bandet, och den andra hälften på sin tjänst på Sjöviks folkhögskola. Men det finns en liten ”hake” till. Karolines dotter Nora är bara ett år gammal.

– Hon var med på turnén innan jul, och det gick bra. Men jag hade ändå inte bara kunnat eller velat sticka härifrån och bo i Schweiz halvårsvis. Jag vet inte om det finns en uttalad plan för bandet egentligen, vi är glada när vi kan ses och så kör vi på då.