Högtryck i ”matlådefabriken” – golfkrog slår rekord i antal beställningar – Krögaren: ”Har säkert med coronan att göra”

– Upprinnelsen var att vi försökte hitta en ny inkomstkälla. I synnerhet under den årstid vi är inne i nu, berättar krögaren Crister Olsen.

– Till en början marknadsförde vi ingenting, utan lät våra kunder tipsa varandra, tillägger han.

Under den senaste vintern har man dock flaggat för matlådorna i det lokala annonsbladet. Gradvis har därmed också antalet beställningar ökat.

Och under de senaste veckorna har kurvan börjat peka allt tvärare uppåt.

Crister Olsen och hans två kockar Simon Hotza och Adnan Sulejman bedömer att snittet har legat kring 30 lådor per dag.

Men när tidningen besöker restaurangen under tisdagsmorgonen har de rekordkänning.

– Just nu har vi fått in över 50 beställningar, säger Crister vid halv nio-tiden.

En kvart senare är antalet uppe i 56 lådor. Senast klockan 09.00 ska dock beställningarna vara klara för att Simon, som ansvarar för utkörningen, ska hinna med dagens rutt.

– Någon enstaka eftersläntrare kan vi klara. Men vi måste ju ha ett bestämt klockslag för att det ska fungera, påpekar Crister och får in ytterligare ett samtal.

När klockan börjar närma sig dagens ”deadline” förvandlas restaurangens kök till något som kan liknas vid rena ”matlådefabriken”.

Plastlådor radas upp och fylls i rask takt med dagens rätt, laxpudding. De mindre lådorna med grönsallad är redan klara.

Det bästa för oss är förstås när vi har flera kunder på samma plats.

Crister, Simon och Adnan är samspelta. Rutinerna sitter i ryggmärgen och dagens leverans görs i ordning snabbt och effektivt.

Och när de namnförsedda påsarna och lådorna är färdigpackade och utburna till bilen meddelar Simon att antalet beställningar är 65 stycken, vilket med råge är nytt rekord.

– Det bästa för oss är förstås när vi har flera kunder på samma plats. Jag skulle önska att vi fick hela arbetsplatser som kunder, säger Crister.

Den här dagens mest snårigt lokaliserade beställning gäller byn Västerfors, som ligger nära gränsen till Djura i Leksands kommun.

För Simon är därmed mobilens appar med kartor och vägbeskrivningar guld värda. Han berättar att han lärt känna många nya människor under sina utkörningsrundor.

– Det blir lite social verksamhet samtidigt. Många äldre är ensamma och passar på att växla några ord med mig. Det har till och med hänt att jag hjälpt upp folk ur sängen, tillägger Simon med ett leende.

Cristersn gissning på varför det slogs ett nytt rekord i antal beställda matlådor är dock troligen inte alltför överraskande.

– Det har säkert med oron för coronan att göra. Och det blir nog så att fler och fler kommer att stanna hemma med sjuka barn eller jobba hemifrån, säger Crister och får en instämmande nick från Simon.

Blir det tillräckligt många beställningar så kommer vi att räkna in Dala-Floda också.

Så här långt levereras matlådor till Djurås, Djurmo, Gagnef och Mockfjärd.

– Blir det tillräckligt många beställningar så kommer vi att räkna in Dala-Floda också, säger Crister.

Klart står dock att golfkrogen i sig inte står och faller med matlådorna. Till skillnad från många andra restauranger vid golfanläggningar är Gagnefs golfkrog öppen året runt och förefaller också klara den utmaningen.

– Att det skulle vara så bestämde vi redan efter den första sommaren. Eftersom det inte finns så många matställen i kommunen så fungerar det.

– Vi har någonstans kring 40-50 lunchgäster per dag under vintern och snittar på 70 under sommarsäsongen, upplyser Crister.

