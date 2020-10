Högskolan fortsätter på distans hela vårterminen – eleverna: "En ynnest att få komma till skolan och få göra vissa moment"

Anna Flodin, Mattias Fredriksson och Erik Elbe är tre förstaårsstudenter som läser filmproduktion på Högskolan Dalarna, ett program med många praktiska moment.

– Vi hade gärna varit här varje dag i veckan, men det har varit många dagar då vi suttit hemma via zoom (videosamtal, reds. anm.) för att minska risken att någon ska få covid-19. Viruset får inte komma in på Mediehuset, vi har så begränsat med lärare, som dessutom är så specifika med det de kan, att det inte går att få in vikarier hur som helst, säger Mattias Fredriksson.

Ibland när man möter någon i korridoren som hejar undrar man går den personen i min klass.

Följden blir ett annorlunda sätt att lära.

– Det är svårt när man håller på att lära sig en kamera man tidigare aldrig använt. Det finns ingen att fråga och man får försöka lösa problem själv. Visst lär man sig på det också men det är svårt ibland. En annan sak är, om man sitter hemma vid datorn sex, sju timmar en dag och bara lyssnar på någon som föreläser – till slut tappar man fokus, menar Erik Elbe.

– Ibland när lärarna går igenom något i zoom som man kanske inte förstår i detalj vill man inte alltid prata rätt ut i klassen. Hade vi haft fysisk undervisning hade man kunnat fråga läraren efter lektionen eller en studiekamrat som sitter bredvid. Nu måste man boka ett eget möte med läraren. Samtidigt är det jättebra att det finns en lösning så vi kan ha våra lektioner, säger Anna Flodin.

Även socialt får det konsekvenser.

– Vi känner inte våra lärare så bra. Jag har själv jobbat på skola innan och tycker att kontakten mellan lärare och elever är viktig. Men å andra sidan, att de har lyckats göra så vi ens får vara här i dessa tider är starkt jobbat, säger Elbe, och fortsätter:

– När det kommer till klasskamraterna känner jag bara dem jag jobbar i grupp med, många har jag knappt bytt ett ord med. Vi är indelade i flera mindre grupper för att vara färre personer, dem jag jobbar med får jag bra kontakt med, men jag vet inte ens om jag kan namnen på alla i klassen.

Anna Flodin fyller i:

– Ibland när man möter någon i korridoren som hejar undrar man "går den personen i min klass". Ändå har vi haft aktiviteter och setts i andra sammanhang.

I andra sammanhang var något högskoleminister Matilda Ernkrans (S) lyfte i förra veckan då hon uppmanade högskoleelever att "skärpa sig" när det handlar om fester och sammankomster. Men också där är restriktionerna hårda på Högskolan Dalarna enligt eleverna.

– Vi har lokalen Kåre, men de har dragit ner på hur många som släpps in och råkar man dra en extra stol till ett bord kommer personalen direkt och säger till. De har också tagit bort dansgolvet, berättar Mattias Fredriksson.

– Det är också uppstyrt i baren, du kan inte springa fram hur som helst och beställa utan det finns markeringar på golvet som i matbutikerna för att alla ska hålla avstånd. Jag tycker det är bra att de har ordnat så vi får uppleva ett studentliv ändå, säger Anna Flodin.

– Nu är jag aldrig ute och festar men jag vet att de redan första veckan på terminen hade ett schema där vår linje fick gå till kåren en kväll, en annan linje en annan kväll, och så vidare, för att det inte ska bli för mycket folk. Det känns väldigt bra planerat, säger Erik Elbe.

Covid-19 har blivit en konstant följeslagare, man är alltid på tårna och känner efter mycket mer.

Just den praktiska delen av utbildningen, som är en stor del, har fått anpassas.

– Vi får en helt annan utbildning än de som började förra året fick, säger Erik Elbe.

– Ljussättning i olika miljöer har vi fått lära oss på datorn istället för fysiskt, säger Anna Flodin.

– Förut har det funnits en teknikutlåning där eleverna kunde ta hem teknik över helgen och pilla på och lära sig, det har inte vi fått göra. Däremot finns det ett skåp där vi kan hämta utrusning och sitta här på skolan och greja. Men det är hårda restriktioner att rengöra och sprita allt efter att man har använt det. Trots det är det en ynnest att få komma till skolan och få göra vissa moment, menar Mattias Fredriksson.

– Verkligen. Vi är tacksamma att vi ens kan vara här. Lärarna har lagt ner mycket jobb för att det ska fungera, och det bygger på att vi följer alla regler, och alla är väldigt duktiga på det. Det är tråkigt att det ska behöva vara så, men det är det smartaste och för allas bästa, säger Erik Elbe.

Är ni personligen rädda för att bli smittade av covid-19?

– Personligen är jag inte så rädd, men det finns andra personer som jag bryr mig om som är mer utsatta, så, ja, jag är oroad för att jag bryr mig om andra personer i min närhet, säger Mattias Fredriksson.

– Andra veckan på utbildningen blev jag jättesjuk – och då blev jag också jätterädd. Jag kände att "nu har jag åkt på det här, nu kan jag inte åka till skolan". Jag fick panik och tyckte att det var hemskt att inte få samma möjlighet knyta kontakt och ställa frågor som mina klasskompisar. Jag höll mig hemma och gjorde test men jag hade inte covid-19. Jag var bara väldigt, väldigt förkyld. Innan jag hade kollat var jag nervös, men inte är lika rädd nu som innan. Det är som Mattias säger, jag är mer rädd för andras skull, och det finns en bra grej med zoom. Om någon är lite förkyld så kan vi ses på nätet och ha våra lektioner i alla fall, säger Anna Flodin.

– Det är som de säger, jag är inte rädd för att få det själv, men rädd för att smitta andra. Covid-19 har blivit en konstant följeslagare, man är alltid på tårna och känner efter mycket mer. Visst är jag lite orolig för att bli sjuk och borta ett par veckor för att det blir svårt att ta igen, men jag är mest orolig för andra, säger Erik Elbe.