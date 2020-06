Högskola och höghus – politiker är överens om stora satsningar i centrum

Detaljplanen som gör det möjligt för Diös att bygga om och till Liljanhuset för högskolans verksamhet får klartecken i samhällsbyggnadsnämnden. Målet är att påbörja bygget under hösten 2020.

Klartecken får också detaljplanen som möjliggör Masmästaren AB:s planer att bygga ett 14 våningar högt hus i kvarteret Balder, på ”brända tomten”. Här möjliggörs också annan nybyggnad i kvarteret och påbyggnad på befintliga hus.

Båda planerna ska klubbas i kommunfullmäktige efter sommaren.

– Det är två stora projekt, konstaterar Ronny Beyer (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Han noterar med glädje att politikerna i nämnden är eniga.

När det gäller höghuset hade en kritisk synpunkt kommit in och den handlar om att Sveatorget under vissa tider under en del av året kan komma att skuggas.

– Här väger allmänintresset tyngre, säger Ronny Beyer.

Andre vice ordförande Stefan Nätz är av samma uppfattning:

– Vi bor i en stad. Det är klart att vi ska bygga högt. Om en stad ska växa ska man även växa på höjden. Jag ser verkligen fram emot det och även den eventuella takterrassen på hotell Brage. Det blir något nytt för nöjeslivet.

Bland det häftigaste jag sett.

Han gläds också åt planerna på att andra delar i kvarteret höjs.

– Det här är bland det häftigaste jag sett på länge inom Borlänge kommun. Det är kul om man vågar, säger Stefan Nätz om fastighetsägaren Masmästarens ambitioner.