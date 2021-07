Högsäsong för mobilskador: "Mer utomhus och aktiva"

Statistik från försäkringsbolaget If över förstörda och skadade mobiltelefoner visar att att det kommer in dubbelt så många ärenden under juni, juli och augusti jämfört med december, januari och februari.

"På sommaren är folk mer utomhus och utför olika aktiviteter. Mobilen lever farligt eftersom man gärna vill ha med den överallt. Bad, cykling och båtturer är typiska riskaktiviteter där mobiler ofta är i bakfickan på shortsen i stället för att ligga säkert i väskan", säger Jenny Rudslätt, skadechef på If.

63 procent av respondenterna i Ifs undersökning har svarat att de tar med mobilen och 38 procent har den tillgänglig under trädgårdsarbetet.

"En mobiltelefon som får displayen krossad kan ofta lagas. Men hamnar den i vattnet till exempel är det inte alltid möjligt eftersom den då ofta blir helt förstörd. Många skador kan trots allt undvikas om man hanterar sin mobil mer varsamt", säger Jenny Rudslätt.

"Värdet på mobiltelefoner sjunker snabbt, det görs så kallade åldersavdrag. Är mobilen äldre än ett visst antal år kan värdet anses vara för lågt för att ersättning ska kunna betalas ut. Självrisken kan ibland överstiga värdet på mobilen", skriver If.

Jenny Rudslätt:

"Det är viktigt att komma ihåg att hemförsäkringen inte gäller för mobiltelefoner som ägs av ett företag, utan endast när en privatperson står som ägare."

FAKTA/I vilket eller vilka sammanhang brukar du använda/ta med din din mobiltelefon?

På stranden 62,67 %

På cykelturen 44,89 %

På resa 81,23 %

Under träningspasset 37,87 %

Under bilkörning 47,81 %

På matcher 29,64 %

I duschen 9,48 %

Vid trädgårdsarbete 38,26%

Annat 4,44 %

Inget av ovanstående 4,44 %

Jag har ingen mobiltelefon 0,20 %

Om undersökningen: Panelundersökningen genomfördes av Syno International och besvarades av 1 508 respondenter från ett flertal onlinepaneler 4-7 juni 2021. Respondenterna som ingick i undersökningen hade en jämn fördelning mellan kön, ålder och geografisk hemort.