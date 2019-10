Höga vattenflöden skapar oro - men läget bedöms som lugnt

Det har under hösten kommit stora mängder regn i hela Västerdalarna och de flesta vattenmagasinen är fyllda till bredden. När det nu regnat ytterligare stora mängder söker sig vattnet från området och ner till de större vattendragen.

– Bara det senaste dygnet har det stigit med 30 centimeter i Vansbro, men nu har avtappningen från Venjansjön minskat, så det kommer troligen att sjunka undan nu i början på veckan, säger Niclas Jolhammar, beredskapssamordnare i Vansbro kommun.

Det som är problemet med i höstflod, som detta handlar om, i förhållande till en vårflod, är att nu kommer allt vatten på en gång vid kraftigt regn och någonstans måste det ta vägen.

– Under vårfloden kommer det i förhållandevis sakta mak och är det torrt i marken under snön kan mycket gå den vägen, men nu har det regnat under lång tid och marken är ganska mättad och då blir det extra problematiskt, poängterar Bo Lundberg.

Han konstaterar vidare att det är högre nivåer i Västerdalälven just nu, än det var under vårfloden, men det innebär inte att det är någon akut fara.

– Det var en översvämning i en källare i helgen, men det var inte under påverkan från Västerdalälven, utan från Uvån, som ligger en bra bit söderut i kommunen, fortsätter Lundberg.

Niclas Jolhammar känner ingen omedelbar oro för att läget ska förvärras, prognoserna pekar visserligen på mer regn, men inte mer än att de ska kunna klara det.

– Men svänger det och kommer det stora mängder nederbörd, kan det bli problem längre ner efter Västardalälven, för det vatten som kommer ska ta vägen någonstans, säger Niclas Jolhammar.