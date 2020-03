Hockeykändisar i match mot barncancer på söndag

Det är Team Rynkeby - Godmorgon Dalarna som arrangerar välgörenhetsmatchen mot barncancer där ett kändislag möter en mix av Falu IF-spelare. I kändislaget välkomnas kända hockeyspelare, som Nicklas Lidström och Thommy Abrahamsson, samt kändisar inom andra områden. Inträdesavgiften kommer oavkortat att gå till Barncancerfonden.

Team Rynkeby - Godmorgon är Europas största välgörenhetsprojekt på cykel och för tredje året i rad deltar ett team i Dalarna med 30 deltagare. Under projektåret genomförs ett gemensamt arbete att samla in pengar, genom bidrag från sponsorer och enskilda givare samt genom att arrangera olika evenemang, som oavkortat går till svenska Barncancerfonden. Under det förra projektåret kunde Team Rynkeby - Godmorgon överlämna 41 miljoner kronor till Barncancerfonden.