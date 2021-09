Hockeyfansen Joakim och Niklas cyklar från Orsa till Oskarshamn: "Tur att det inte blev Skellefteå"

Resan är ungefär 55 mil lång mellan Orsa och Oskarshamn. Förra året gick resan från Orsa till Timrås hemmaarena, en resa på 30 mil. Tidigare i år bestämde de sig för att cykla på premiären i SHL, ända sedan det blev klart att Timrå gått upp. De känner sig lyckligt skattade att det blev som det blev med motståndet.

– Det var ju tur att det inte blev Skellefteå eller Luleå – det hade inte varit en höjdare. Nu blev det ändå Oskarshamn och det känns rätt bra, säger Joakim Norlin.

De går efter Google Maps cykel–GPS, som ska guida dem på lättaste och säkraste vägen till arenan i Oskarshamn. Oftast blir det lite mindre vägar.

– Just nu cyklar vi på en grusväg längs med Leksand. Vi har alltså cyklat ungefär fem mil. Vi har extra slang med oss om det skulle bli punktering, men "peppar peppar" så råkar vi inte ut för något. Det var tur att Niklas tog med mat också, för jag glömde det, säger Joakim.

Uppmärksamma Suicide Zero

För båda två har det blivit viktigt att uppmärksamma Suicide Zeros arbete, då de har erfarenhet av personer som begått självmord.

– Ja, det har blivit viktigare på senare tid. Det blev ganska självklart att vi skulle göra det här då.

De har fått in närmare 4000 kronor när de bara kommit en liten bit på färden, något som bevisar hur viktig frågan är. Idrotten i all ära, men när de får höra hur responsen blivit känner de hur de redan är på väg att vinna en seger.

– Vi visste inte vad vi skulle ha för mål, men får vi in 5000 så är väl det bra. Så det är kul att vi fått in så mycket redan nu. Ja, det är helt okej att man fått in så mycket när man bara är vid Leksand, säger Joakim.

Taket kommer lyftas sedan regeringen meddelat att arenorna kan fyllas igen den 29 september. Det har kommit som ett positivt besked för många, även om dessa två hockeyfans likt alla andra får vänta på den riktiga publikanstormningen.

– Nu har vi bokat bord istället och det funkar bra. Men absolut är det kul att de gjort såhär. Niklas är Leksing och jag är Timråit, så då får vi i alla fall åka på de matcherna tillsammans.

Skäller på och peppar varandra

Att de blir osams händer hela tiden. Sådant får man räkna med under en längre resa, särskilt när man håller på olika lag.

– Om nån klagar skäller vi på varandra, men så peppar vi varandra också. Det är ingen som tar särskilt illa upp.

Med tanke på att de ändå kommer så bra överens finns tanken på att de blir fler sådana här cykelresor i framtiden.

– Javisst, vi har sagt att vi ska göra en cykelresa till debutmatchen varje år. Nästa år blir det nog Leksandsmatchen, deras första bortamatch någonstans, så får vi se vart det blir. Det siktar vi på, för det hade varit roligt.

Vad tror ni det blir för resultat i premiären, både för Timrå och Leksand?

– Jag tror att det blir 4–2 till Timrå och Niklas tror på 5–3. I Leksandsmatchen säger jag 4–0. Niklas säger att det blir 4–1 till Leksand.