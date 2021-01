Hockeyettan bantas – då väntar jätteutmaning för dalalaget: ”Som en sjunde avgörande match”

Malung gör sin tredje raka säsong i Hockeyettan, och går på söndag in i sin tredje raka fortsättningsserie hemma mot Eskilstuna.

Den här säsongen är förutsättningarna i vårserien än mer tillspetsade än vanligt. Hockeyettan – med sina fyra serier runt om i landet – ska bantas från 47 lag till 40, och därmed blir fortsättningsserien långtifrån en transportsträcka.

Vi har inte råd att slänga bort poäng i den här serien

Segraren av sjulagsserien kvalificerar sig för ett så kallat ”play in” i det långa slutspelsträd som så småningom leder fram till en kvalserie till Hockeyallsvenskan i vår.

Tvåan och trean i fortsättningsserien har spelat färdigt för säsongen medan lag fyra till sju hamnar i en kvalserie för att försvara sin plats i Hockeyettan. Ursprungstanken var att kvalserien också skulle bestå av två lag från division 2, men då den serien är pausad blir det blott fyra division 1-lag som gör upp om två platser till nästa säsongs Hockeyettan.

– Det är egentligen bara segrande lag i kvalserien som är garanterad en plats, utifall att lag från Hockeyallsvenskan skulle rasa ner på grund av ekonomin eller så. Men historiskt sett har ju alltid tvåorna också fått en plats i Hockeyettan, så man kan gott säga att ettan och tvåan klarar sig kvar, säger Hockeyettans ligachef Mats ”Horndal” Johansson.

Möjligen en liten tröst för Malung, som ändå står inför en stentuff utmaning med blott en bonuspoäng med sig från höstserien.

– Fördelen är att vi i alla fall ligger närmare lagen nu rent poängmässigt när vi börjar om, säger Malungs tränare Per Lundell.

– Men det gäller att vara med från start. Vi har inte råd att slänga bort poäng i den här serien. Det blir lite som en sjunde och avgörande match i varje omgång.

De sju lagen i fortsättningsserien möts i trippla möten under knappt två månader. För Malung innebär det 18 matcher på 54 dagar att besegra oddsen på, efter att laget slutat näst sist i höstserien.

– Det blir en tuff resa, inget snack om den saken, säger Per Lundell.

51-åringen kan i varje fall luta sig mot en bra träningsperiod. Malung har inte spelat match sedan den 18 december, och har således haft en rejäl uppbyggnadsfas.

– Den träning vi missade när vi fick in corona i truppen i början av november har vi kunnat ta ikapp lite nu. Under jul och nyår har vi tränat ner oss rejält, och det är först nu på slutet vi har börjat släppa efter lite för att få studs i benen igen, säger Per Lundell.

– I slutet av höstserien märkte vi att spelarna inte riktigt orkade. Dels var det den missade träningsveckan efter coronan, dels ska man komma ihåg att många av killarna är nya i division ett. Men nu tycker jag att vi har hittat lite av det spel vi hade på försäsongen som stämde ganska bra.

I anfallsspelet skapar vi tillräckligt mycket, men det håller inte att släppa in fem-sex mål per match

Framför allt har Malung tränat försvarsspel efter att ha släppt in flest mål av alla lag i höstas (97 på 22 matcher).

– Vi har blivit lite för långa i laget, och det hör ju ihop med vårt ungdomliga lag som ibland går lite på rus. Vi måste göra bättre bedömningar om när vi ska gå fram och inte, och var vi ska sätta in vår press. I anfallsspelet skapar vi tillräckligt mycket, men det håller inte att släppa in fem-sex mål per match.