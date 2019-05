SUPERLISTAN: Kolla Mora IK, här finns 21 lediga tränare: "Det hetaste namnet"

Mora IK har ännu inte presenterat sin tränarstab för säsongen 19/20.

Sedan tidigare har klubben gått ut med att två tränare kommer anställas, en konstellation man använde sig av i Hockeyallsvenskan då man tog steget upp till SHL.

Mats Lusth är avskriven, Jeff Jakobs sägs vara ett tränarnamn Mora undersöker och det finns en dialog med Tomas Mitell.

Både Mitell och Jakobs finns med på listan nedan – tillsammans med 19 andra namn.

Johan Lindbom, 47, senast i HV71

Guldtränare med HV71, men sparkad förra säsongen efter en tuff höst. Har ett kontrakt med Jönköpingsklubben till 2020 om inte HV lyckats lösa ut honom. Ett respekterat namn.

Ulf Dahlén, 52, senast i HV71

Bosatt i Östersund och verkar vara helt ointresserad av att återvända till hockeyn. Det sa han i en intervju med Hockeypuls tidigare i vintras. Annars ett spännande namn som har en lång erfarenhet från NHL, Frölunda och HV71.

Andreas Johansson, 45, Färjestad J20

En profil som numera tränar Färjestads J20-lag. Varit både assisterande och huvudtränare i klubbar som SSK, Färjestad, HV71 och Modo. Senaste A-lagssysslan var i Örnsköldsvik, då han tvingades lämna våren 2017 efter en svag säsong i Hockeyallsvenskan.

Perra Johnsson, 60, senast i Leksands IF

En go gubbe som Dalarna känner väl. Var Leksands tränare under mirakelkvalet 2016 och åkte ur SHL ett år senare när den röda lagmaskinen Mora pulveriserade LIF. Lär nog inte vara en tränartyp Mora vill satsa på i det här läget.

Tommy Sjödin, 52, senast i Timrå IK

Hade en tuff säsong. Fick först sparken av Brynäs och åkte sedan ur SHL med Timrå IK. Lär inte vara ett eftertraktat namn på marknaden och frågan är var Sjödin hamnar härnäst.

Tomas Mitell, 38, senast i AIK

Det hetaste namnet, utan tvekan. Bildade ett superpar med Jeremy Colliton 16/17 och har efter det byggt AIK till ett topplag i allsvenskan. Nämnts för en position i Chicago, där Colliton nu är boss. Att återvända till Mora i det här läget känns inte attraktiv nog för Mitell.

Niklas Sundblad, 46, senast i Örebro

Fick sparken i vintras efter två år i Närkeklubben. Hade dessförinnan en lång tränarkarriär i Tyskland. Frågan är om Sundblad siktar på ett jobb utomlands eller om han kan tänka sig en utmaning i Sverige.

Marcus Ragnarsson, 47, Almtuna IS

Varit verksam i Almtuna sedan 2012, både som huvud och assisterande. Nämndes tidigare i vintras vara aktuell som assisterande förbundskapten i Tre Kronor.

Markus Åkerblom, 49, Sverige U17

Allsvensk tränarerfarenhet från Tingsryd, Björklöven och Leksand. De två sistnämnda klubbarna har Åkerblom fått sparken av. Nu coachar Åkerblom Sveriges U17-landslag och ska – precis som Ragnarsson – vara på tapeten för en roll i Tre Kronor.

Jeff Jakobs, 30, senast i AIK

Ung tränare som redan hunnit med att vara assisterande i AIK och Storhamar samt haft huvudansvar i Borlänge. För en dryg vecka sedan rapporterades Jakobs vara på gång till Mora, något varken Jakobs eller Mora dementerade.

Hans Wallson, 52, senast i ZSC Lions

Ett aktat tränarnamn i Sverige. Vann dubbla SM-guld med Skellefteå och har blivit framröstad till SHL:s bästa tränare. Testade på Schweiz under två säsonger, men fick sparken hösten 2017.

Leif Carlsson, 54, senast i Leksands IF

Sparkades av LIF i vintras och har efter det varit arbetslös. Mångårig erfarenhet som tränare och sportchef i Färjestad. Uppgetts vara på väg till Tyskland.

Daniel Hermansson, 37, senast i Mora IK

Ett färskt tränarnamn som kastades in i hetluften förrförra säsongen. Åkte ur med Mora tidigare i våras och det är högst oklart om han får fortsätta på föreningens A-lagsbänk.

Niklas Czarnecki, 53, senast i BIK Karlskoga

Varit tränare i två decennium och har erfarenhet från Linköping, Brynäs, BIK Karlskoga och Vita Hästen. Ett etablerat allsvenskt ansikte, men tveksamt om han förespråkar en hockey Mora vill spela.

Fredrik Glader, 41, Luleå Hockey

Guldmakare i Norrbotten med Luleås SDHL-lag och har tagit hem tre av de senaste fyra mästerskapstitlarna. Har rapporterats söka sportchefsjobb i Brynäs och Modo tidigare. Verkar vara sugen på ett nytt äventyr.

Anders Eldebrink, 58, senast i Rögle BK

En enormt lång meritlista som innehåller klubbar som SSK, Timrå, Kloten, Rapperswil och Rögle. Berättade för Hockeypuls i vintras att han skulle kunna tänka sig en mentorroll i en förening.

Johan Tornberg, 45, senast i Örebro Hockey

Varit både assisterande och huvudtränare i VIK och Örebro. Fick sparken under den turbulenta 16-17-säsongen i Örebro då även "Lill-Kenta" lämnade. Är ett känt hockeyansikte då han figurerar som expert i C More.

Lars Lövblom, 55, Hudiksvall HC

En doldis för den breda hockeymassan. Har varit med och byggt Hudiksvall senaste tre åren och i våras fick klubben kvala upp till Hockeyallsvenskan, utan att lyckas.

Tommy Jonsson, 48, senast i Linköping

Har ett SM-guld med Brynäs som väger tungt men har samtidigt fått lämna just Brynäs, Björklöven och nu senast Linköping. Har även testat på en utvecklingsroll i svenska hockeyförbundet.

Björn Edlund, 33, Modo Hockey

Har trots sin ringa ålder fem år bakom sig på Modos tränarbänk – först som assisterande och senaste två säsongerna som huvudcoach. Modo har varit ett stabilt topplag under åren Edlund varit ansvarig för laget.

Harald Lückner, 62, senast i Linköping

En jätteprofil i svensk hockey, både för sin tränargärning och expertroll hos C More. Har inte coachat sedan han lämnade Linköping 2012. En älskad man i Moratrakterna, men känslan är att tränarkarriären är över.