Sportchefen bekräftar intresse för målvakt – men hyllar ersättaren: "Verkligen tagit chansen"

Med två kryptiska meddelanden byggde AIK upp förväntan inför publiceringen av en nyhet på fredagen. Klockan 22 publicerades sedan det som klubben flaggat för – två kampanjer som ska stärka laget under slutet av säsongen.

På sin hemsida lockar klubben till biljettköp med rabatterade priser till de sex sista hemmamatcherna i grundserien, och startar samtidigt även en swish-insamling till ett nyförvärv innan möjligheten att förstärka laget försvinner den 15 februari.

Med en månad kvar till deadline söker AIK efter spelare som kan bredda och spetsa laget. AIK har fortfarande utrymme kvar på "lånekvoten" och skulle därför kunna låna spelare från SHL, men det är man inte alltför intresserade av.

– Just nu är det inte intressant med vare sig utespelare eller målvakt att ta in någon som kommer lämna oss efter en månad eller nåt. Det hjälper för stunden men när det drar ihop sig vill vi ha ett lag som går för det. Då vill vi inte ha någon som faller ur och ska hem till nån annan klubb. Ska det in spelare nu, så vill man veta att de är kvar till sista matchen, säger sportchefen Anders Gozzi.

Backsidan är bred, med åtta spelare. Forwardssidan däremot är tunnare, bara tolv seniorer. Det mest akuta läget är målvaktssidan, där Johannes Jönssons skada fortfarande sätter AIK i limbo.

Jönsson och Gozzi uttalade sig i en artikel på Hockeypuls i går, där de berättade om situationen just nu.

Med en månad kvar till deadline, är det osäkert hur Gozzi ska agera.

– Vi har blivit tvungna att vara kyliga, men det är ett helvete. Det här är det värsta scenariot egentligen, när det blir en sån här skada. Vi får ta det vecka för vecka, och Robin (Wallin, lånet från Väsby) har ju varit här och han ställer gladeligen upp på alla träningar och spelar med Väsby ibland, så det funkar ju, säger Gozzi.

Gozzi har haft krokar ute på många håll. Ett namn som varit uppe är Moras unge målvakt Isak Wallin, som hamnat utanför truppen sedan förstemålvakten Christian Engstrand gjort comeback efter skada, samtidigt som den invärvade ersättaren Janne Juvonen är kvar.

Gozzi bekräftar att Wallin är aktuell.

– Ja, det har varit flera namn på tapeten. Men jag måste säga att Erik Källgren klivit fram och verkligen tagit chansen. Det tycker jag är viktigt att få fram, säger Gozzi.

Huvudtränaren Tomas Mitell fyller i:

– Det är tack vare honom som vi har kunnat vara kyliga. Det har inte blivit ett så stort problem som det hade kunnat bli.

Dessutom betonar Gozzi att det inte är säkert att Erik Källgren konkurreras ut bara för att AIK värvar en ersättare till Jönsson. Källgren har storspelat i flera matcher och byggt upp ett förtroende hos lagkamraterna. 22-åringen har spelat 23 matcher, har släppt in 2,02 mål per match och har en räddningsprocent på 92,1. Lidingöprodukten har fått sitt genombrott och utvecklas hela tiden.

Det är alltså fullt möjligt att AIK fortsätter med Källgren hela säsongen ut.

- Det finns ingenting som säger att han är sämre än någon som kan komma in, säger Mitell.

– Absolut inte, fortsätter Gozzi. Just nu, som han spelar, så finns det ingen anledning att flytta på honom. Det här är ju hans chans, det handlar om att ta den när man får den.

