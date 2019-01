Säsongen redan över – nu talar Eddie Läck ut om skadan och senaste årens motgångar: "Klart man varit less – 18/19 kan vi stryka direkt"

Anmäl text- och faktafel

Siffrorna talar sitt tydliga språk. Under de senaste säsongerna har det blivit allt färre NHL-matcher för målvakten Eddie Läck. Från att ha stått 41 matcher två säsonger i rad med Vancouver Canucks och 34 med Carolina Hurricanes har det sedan 2016/17 blivit 20, 8 respektive 0 fajter i världens bästa hockeyliga.

Han har dessutom hunnit med en rad klubbyten under dessa år, där han lämnade Carolina för Calgary Flames inför 2017/18 – för att under samma säsong bli trejdad till sin nuvarande klubb, New Jersey Devils.

Under årets säsong har Läck inte registrerats för någon NHL-match, utan har i stället fått bida sin tid i AHL-klubben Binghampton Devils. Men redan efter sex matcher tog det stopp – i mellandagarna kom beskedet att säsongen är över.

31-åringen har nämligen opererats för smärtor i höften – och kommande månader kommer allt fokus att ligga på återhämtning och rehabilitering.

Därför tog Sporten och ringde upp den förre Leksands- och Brynäsmålvakten – för att fråga hur han egentligen har upplevt motgångarna som präglat hans senaste säsonger.

– Det är klart att det inte är roligt (att missa resten av säsongen). Det är fortfarande så pass kul att spela hockey och klart att man vill vara med och hjälpa grabbarna. Devils har dessutom haft en del skadeproblem på målvaktssidan, så det hade varit en bra chans för mig att komma in. Men tyvärr, jag har haft ont så pass länge och kände att jag behövde göra något. Inte minst för att kunna känna mig helt frisk framöver och inte bara när det kommer till hockeybiten, utan även i det vanliga livet.

Läck berättar att han under de fyra senaste åren har lidit av smärtor i ena höften. Och under det senaste året har det blivit allt värre – när han slog upp en skada i höften i november 2018 tog han beslutet att besöka en kirurg.

– Jag ville se över mina valmöjligheter. Vi målvakter står ju ofta i rätt konstiga positioner och det blir mycket förslitningsskador. Jag opererade den andra höften för fem eller sex år sedan. Jag hade säkert kunna rehaba och vara tillbaka om ett par månader, men det finns ju inget som säger att jag inte hade åkt på en ny skada en vecka senare. Med facit i hand hade det kanske varit bättre att göra operationen redan för några år sedan, men nu har jag i alla fall gjort det. Nu ser jag bara fram emot att få känna mig frisk.

Hur ont har du haft?

– Det är inte många dagar man känt sig hundraprocentig. Frågar du alla hockeyspelare har de flesta någonting som vållar problem. Kirurgen sa också att hockeyspelare generellt sett går väldigt lång tid utan att åtgärda sina problem, ofta betydligt längre än andra idrottsutövare. Det har väl med kulturen att göra, man krigar sig igenom saker och ting samtidigt som det "ska" göra lite ont.

Nu väntar rehab för Läcks del – och han räknar inte med att vara tillbaka förrän till sommaren. Keepern känner ingen brådska, utan menar att det får ta den tid det tar. Först ska höften läka och därefter ligger fokus på att få upp rörligheten igen. Efter tre månader kan han börja att bygga upp muskulaturen.

– Så jag vill ta sommaren och känna efter. Så får vi ta allt därifrån, säger han.

Hur skulle du sammanfatta den här säsongen?

– Oj. Nej, men det blev ju inte alls som jag hade tänkt mig. Jag kom till träningslägret och kände mig i bra form och allting. Under vändan i Göteborg (där New Jersey Devils spelade NHL Global Series) kände jag mig också bra och hoppades på att få en match när Cory (Schneider) var skadad. Samtidigt gjorde Keith (Kinkaid) det fantastiskt bra och då var det svårt att argumentera för att jag skulle in. Nej, 18/19 kan vi stryka direkt.

Läck håller också med om att det har varit mycket upp och ner under de senaste åren – och medger att han inte direkt har jublat över turerna och motgångarna.

– Det är klart att jag har varit ganska less. Speciellt i Calgary där jag trodde att jag skulle få chansen att sätta fart på karriären igen. Jag tror att jag startade två matcher på tre månader och det var väl inte jättemycket att hänga i julgranen. Jag kan inte säga att jag fick chansen där och tyckte att jag faktiskt gjorde bra ifrån mig när jag blev nerskickad (till Stockton Heat i AHL). Och när jag trejdades till New Jersey blev jag skadad nästan omgående. Det var lite dålig tajming, för då hade de redan skador på målvaktssidan. Det hade varit en bra chans till speltid.

När han väl var tillbaka igen fick han fyra matcher under säsongen 2017/18 – och tycker att han gjorde det bra.

– Det var en riktigt bra vinter, så när jag kom in till den här säsongen hade jag en god känsla. Därför känns hela höftgrejen väldigt tråkig.

Hur har du mått?

– Klart att det inte har varit kul. Men jag har blivit betydligt bättre på att separera hockeyn från privatlivet. Det var en grej jag hade otroligt svårt med när jag var yngre. Gick hockeyn dåligt var precis allting piss. Men nu har jag min fru som stöttar mig väldigt mycket och faktum är att vi knappt pratar om hockey när jag kommer hem. Det har hjälpt mig mycket att kunna slå bort negativa tankar och bara leva på. För att gå runt och vara less i flera år funkar inte.

De senaste två säsongerna har det blivit 27 matcher i AHL, jämfört med åtta stycken i NHL. På frågan hur han, som erfaren NHL-målvakt, har tacklat beskeden att bli nerskickad svarar han följande:

– Första gången det skedde blev jag oerhört besviken eftersom jag kände att jag var tillräckligt bra för att spela i NHL. Hade de bara gett mig chansen så skulle jag ha kommit igång och kunnat visa vad jag gick för. Men att lira en match var sjätte vecka gör inte att man håller sig i matchform direkt. Men när jag väl har kommit till AHL-klubben och börjat tränat har jag varit exakt samma person. Det har bara varit att kriga oerhört hårt och ha tänket att man vill visa dem att man ska upp igen.

– Det är en av mina största styrkor som spelare och människa, vill jag säga. Jag kan se vad som ligger framför mig och vad jag behöver göra i stället för att gräva ner och tycka synd om mig själv. Visst, en timme kan jag lägga på det, men sedan är det tillbaka upp på hästen igen. Det är samma sak nu, jag ska bara fokusera framåt och göra vad jag kan för att bli bättre och komma tillbaka bättre än någonsin, säger Läck.

