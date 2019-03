Nytt glödhett daladerby stundar – Hockeypuls betygsätter alla lagdelar i LIF och Mora: "Tungan på vågen"

Mora IK

Målvakter: 5

Janne Juvonen värvades in mitt under säsongen och har inte varit någonting annat än succé för MIK. Den finske målvakten slutade topp fem i målvaktsligan trots att han representerat ett bottenlag i SHL.

Har blivit tungan på vågen i otaliga matcher och varit skillnad för Mora mellan vinst och förlust.

Han kan få den avgörande rollen.

Sedan finns Christian Engstrand att tillgå också, som missat stora delar av säsongen på grund av hjärnskakning, och han har tidigare visat i kvalmatcher mot Leksand att han kan leverera.

Backar: 4

Här finns en rejäl mix av rutin, storlek och speed.

Mora har en stark bredd med några riktigt härliga lirare som tagit kliv i år. Viktor Amnér är en av dessa som i sin nya roll visat kvalitéer i banans bägge riktningar. Två andra viktiga spelare har varit nordamerikanerna Ryan Johnston och Kevin Gagné.

Plus lagets kapten som blockerar lika många skott som hela backsidan tillsammans och kommer göra allt för att samla sin grupp i ett nytt dalakval.

Forwards: 4

Trots att Mora tidigt parkerade i botten av SHL – och under stora delar av säsongen – så har man ändå visat att man har fina individuella kvalitéer framåt.

Andrew Rowe var absolut glödhet under en period, Spencer Abbott likaså – som lagets främste assistkung. Mathias Bromé har även han uppvisat ett fint poängsnitt, en spelare som dessutom kan göra det där lite oväntade på isen.

Dessutom sitter man på sparkapital i form av spelare på väg tillbaka från skada och tung belastning.

Tränare: 4

Mats Lusth kom in sent förra våren och räddade kvar Mora i kvalet. Han har tidigare varit med och tagit upp Malmö i SHL och skickade våren 2015 ner Leksand till Hockeyallsvenskan. Han har rutinen och skärpan som krävs.

Dessutom finns det högklassigt teoretiskt kunnande i assisterande tränaren Barry Smith med stor rutin från Nordamerika. Liksom sportchef Anders Forsberg som även han kommer att finnas med i båset.

Daniel Hermansson kommer man också ha med sig från läktaren som med sitt "hökperspektiv" kommer att servera tränarkollegorna med information.

Totalt: 17.

Leksand

Målvakter: 3

Axel Brage började säsongen svagt, men har efter jul spelat upp sig. Under slutspelsserien och i play off mot AIK har han varit en av Leksands bästa spelare och ser ut att ha hittat en annan trygghet under Roger Melins ledning.

Andremålvakten Jonas Arntzen har inte gjort bort sig när han fått chansen. En fullgod ersättare, men oerfaren. Med tanke på Brages superform får målvaktssidan en trea.

Backar: 3

Backparet med Daniel Gunnarsson och Mattias Karlsson håller yppersta klass och är tillsammans en femma, men bakom den rutinerade duon är det något skralt. August Berg har fått sitt genombrott och Mattias Nilsson gör sällan en dålig match, men Filip Johansson och Kevin Schulze tillsammans har varit en säkerhetsrisk.

LIF hade mått bra av en frisk Calle Själin, som dessvärre dras med en hjärnskakning. Ska tilläggas att backtränaren Christer Olsson fått styrning på försvarsspelet sedan han kom in som assisterande tränare. Endast sju insläppte mål i slutspelsserien och två mot AIK. Det imponerar. Just det gör LIF får en trea.

Forwards: 4

Spets, bredd, rutinerade rävar och talanger på uppgång. LIF har det mesta framåt och flera kedjor turas om att vara matchavgörande.

Det säger mycket när man har råd att sätta Oskar Lang i en fjärdekedja. Krigarkedjan med Ollas, Karlsson och Knuts gör en kanonsäsong och på slutet har linan med Ritola, Persson och Porsberger kommit i gång på allvar.

Och då har vi inte ens nämnt målkungen Thomas Valkvae-Olsen eller David Rundqvist än. Men, Moras forwardssida osar mer klass.

Tränare: 4

Rutin brukar vara en nyckel i en högdramatisk matchserie. Roger Melin har, minst sagt, varit med förr. Han behöver ingen presentation och tränarikonens inträde i LIF går att likna vid det Perra Johnssons gjorde säsongen 15/16. Sedan Melin tog över efter Leif Carlsson vågar Leksands IF igen. Han har gjutit mod i klubbens A-lag. Melin har anklagats för att vara något omodern, men i ett direktkval spelar det ingen roll. Då är det resultat – och inget annat – som gäller.

Assisterande tränaren Jens Nielsen, en profil i föreningen, har varit på tränarbänken i ett och ett halvt år nu. Han var med när LIF vann Play Off-spelet mot Oskarshamn förra säsongen.

Totalt: 14