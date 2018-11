Negativa trenden upprepade sig för Leksand – coachen: "Det hjälper inte att skälla och skrika"

Historien skulle upprepa sig för Leksand.

Översköljda, tillbakapressade och ett tidigt mål i baken.

Leksand tvingades jobba i uppförsbacke och motvind. Men ingenting kunde stoppa ett starkt SSK och utgången blev likt tidigare – en förlust.

– Återigen en tuff start. Jag tror inte att vi har ett skott på mål under de första tio-tolv minuterna. Södertälje var betydligt mer involverade och tog taktpinnen. Vi hamnar på rygg, får jaga och vi har ju under ett x antal matcher släppt in ett tidigt mål, säger LIF-coachen Leif Carlsson.

Varför tror du att det blir så?

– Ja du, det är ju ingenting vi inte har pratat om. Givetvis har vi ju vridit och vänt på det och försökt göra det enklare under matchens första tio minuter. Men just där är vi en sämre fas just nu, vad beror det på? Jag har inget bra svar.

Ni har inte kommit fram till något?

– Nej. Generellt – det är en klyscha – måste vi vara mycket mer rejäla och tydliga. Men samtidigt, om vi går tillbaka, så vet vi att det finns där. Vi var ju där för fem-sex matcher sedan. Det gäller att hantera det här, för det är väldigt tufft att hela tiden få jaga.

Hur mycket påverkar det er mentalt tror du?

– Det är klart att det sätter sig i självförtroendet i spelet.

Efter de fem senaste matcherna har Leksand tagit tre poäng. Anledningen till svackan tror Carlsson är följande:

– Vi har svårt att få flyt från egen zon och ger bort pucken väldigt lätt. Vi får jaga och den hockeyn passar inte oss. Nu är det viktigt att inte gräva hålet djupare - vi måste stanna någonstans och vända uppåt igen.

– Det här är en erfarenhet och man kan lära sig från sådana här perioder också. Vi tittar jättemycket video, pratar mycket tillsammans med spelare och det är gruppen tillsammans som kan göra det här.

Vad känner du själv, vad kommer du att fokusera på för att åtgärda det här?

– För det första så måste jag se den här matchen igen. Nu känns det ju bara som att Södertälje var bättre än oss och att vi gav bort för mycket puck.

– Vi måste vara ännu enklare och tydligare, samt försöka ge gruppen en trygghet. Det hjälper inte att skälla och skrika. Det gäller att visa trygghet, få spelarna att tro på det vi gör och på sig själva.

På isen saknades fortsatt Martin Karlsson och Johan Porsberger, som skadade sig under lördagens träning, och någon ny prognos finns inte. Men förhoppningsvis är de två spelarna tillbaka till onsdagens match.

Något nytt om Porsberger?

– Han kunde inte åka med i dag. Jag hoppas att han kan vara redo till onsdag. Då hoppas jag också att Martin Karlsson, som var med och tränade i går (lördag), är redo.

Fick du något utlåtande angående Porsberger?

– Inte mer än att han inte var disponibel i dag. Jag har sagt till mig själv efter alla år: lägg ingen energi på det du inte kan påverka. Jag får klartecken om han kan spela, sen får det medicinska teamet sköta resten.

Tror du att bägge två kan spela på onsdag?

– Jag hoppas det. Vi får se hur Porsberger känner sig i morgon. Det är ju några dagar kvar, i och med att Martin tränade i går och det är ju ganska många timmar kvar till onsdagskväll, säger Leif Carlsson.