Leksands nya vision – vill byta identitet: "Det kommer bli vårt signum"

Januari blir snart februari och en allsvensk slutspurt närmar sig.

Fansen drömmer om ett nytt SHL-kval och från föreningens sida jobbas det intensivt för att säkra en plats i slutspelsserien.

Thomas Johanssons fokus är självklart här och nu, men han måste även kika längre fram.

Leksands GM har ett ansvar över att redan nu börja bygga en trupp för nästa säsong. Den scoutingresa han under måndagen inledde är ett led i den processen.

Flera potentiella värvningar till säsongen 19/20 kommer granskas.

– Är det något vi behöva addera framåt är det spets. Vi behöver spelare som kan vara skillnaden i matcherna. Vi har ett brett och jämnt lag, men i framtiden vill jag ha mer spets.

Vilka egenskaper tänker du att de spelarna ska ha?

– Dels vill jag ha speluppläggare och målskyttar, men framför allt karaktärsspets. Med det menar jag en spetsspelare som har rätt karaktär och vill jobba hårt. De behöver inte vara världens bästa målskyttar, men ska de gnugga, köra hela tiden och vilja bli bättre? Ja, det vill jag.

Johansson återkommer till begrepp som "hårt jobb", "aggressivitet" och "tempo, tempo, tempo".

En kulturförändring ska ske.

– Oavsett vilken förening man är i gillar alla ett lag som kör. Varje dag är det energi, man kämpar och krigar för varandra. Leksand är inget undantag där. Det är lättare att implementera det om man får spelarna att göra allt till 100 procent. Det ska synas att man tar i och man får gärna smälla på.

– Vi ska skapa en ny bild av Leksand. Förut var det lirarnas lag. Lyssnar man på fansen i dag, hör man "Krigare, krigare, krigare". Det DNA:t behöver vi sätta i framtidens spelartrupp.

Berätta hur du vill bygga Leksands IF:s herrlag i framtiden.

– För mig är det viktigaste att få in bra karaktärer som vill vara i Leksand och är villiga att köra, köra, köra. Man ska inte vara passiv och loj. Vi måste få in tuffhet. Sedan vill vi ha in bra skridskoåkare. Vi behöver öka farten, för vi spelar med för låg fart. Det behövs mer energi i framtiden. Det tittar jag brett på för tillfället.

Texten fortsätter under grafiken...

I skrivande stund har LIF två backar och fem forwards under avtal till nästa säsong.

I princip ska Thomas Johansson pussla ihop ett nytt A-lag.

– Vi är i allsvenskan, ska man komma ihåg. Många killar väntar in SHL-avtal eller andra erbjudanden. Vi hamnar i andra hand, därför gäller det att inte bli för stressad och ha is i magen. De riktigt stora kanonerna väntar in sommaren för de vet att många stora erbjudanden kan komma då.

– Sedan har vi några utgående avtal med backar, men vi har några bra killar också. Det är ingen super-panik där.

Hur många tror du att du kommer bygga vidare med, vill du behålla många av de som har utgående eller planerar du en helrenovering?

– Nej, nej. Vi sitter med avtal som vi ska fullfölja, det har jag inga problem med. Men kan vi addera kvaliteter utifrån som vi saknar, då kommer vi försöka göra det. Man värderar alltid spelare i klubben med de som finns på marknaden och i andra lag. Värden som lön och kvalitet. Det handlar om att jämföra position för position.

Tre av era fem bästa poängplockare saknar kontrakt. Vill du behålla de tre, Linus Persson, Thomas Valkvae-Olsen och Johan Porsberger?

– Det är självklart att vi kollar på spelare som kan hjälpa oss producera framåt. Sedan är det inte alltid vårt val, spelare kan välja annat också. Men självklart är duktiga hockeyspelare intressanta för oss.

Hur viktigt är det att värva spelare med lokal koppling till Leksand?

– I grund och botten vill vi hitta bra hockeyspelare. Hockeykartan ser inte ut som den gjorde förut. Då var man sin klubb trogen och stannade under flera, flera år. I dag är det annorlunda. Då får man inte låsa fast sig vid vissa upplägg. Klart att en duktig hockeyspelare, från Leksand, är en jackpot. Men det är inget nödvändigt krav.

Hur ser din plånbok ut, jobbar du efter en allsvensk budget för nästa trupp?

– Vi utgår ifrån det. All ekonomi går efter var vi befinner oss. Vi spekulerar inte. Hamnar vi i kval och går upp, då är det en bonus. I nuläget har vi en allsvensk budget och utefter det sätter vi organisationen.

Har du någon rubrik eller ett nyckelord som du kan använda för att beskriva framtidens Leksand?

– Spelmässigt ska vi vara ett lag med mycket puck, samtidigt som vi har ett extremt högt tempo. Det får dock inte bli en vindrutetorkar-hockey, fram och tillbaka hela tiden. Vi måste ha kontroll.

– Och det kommer bli vårt signum. Vi måste klara av att spela i olika tempo. Vi ska vara pucksäkra, styra tempot i matcherna och när vi inte har pucken ska vi skapa en obekväm miljö för motståndarna.

– Tre saker som kommer vara viktiga: 1. Våga vara i en högintensiv miljö. 2. Stort puckinnehav. 3. Aggressivt försvarsspel.

– Det är framtidens Leksand.