Kraftfulla beskedet om Leffe Carlsson – lång krisintervju med LIF-bossen: "Inte ett dugg orolig"

Thomas "Tjomme" Johansson hymlar inte om att Leksands IF är inne i en tuff period.

Den tuffaste i allsvenskan – någonsin – enligt Twitterkontot DomarnaPunktse, som under söndagskvällen rapporterade om att LIF aldrig tidigare i hockeyallsvenskan förlorat fem raka matcher under ordinarie tid.

– Vi är inne i en svacka och tyvärr hamnar man i svackor ibland. Alla lag har ofta någon period under säsongen när spelet hackar, självförtroendet går ner, man får skador på spelare och det är precis där vi befinner oss nu, säger Thomas Johansson när Hockeypuls får tag i honom för att prata om Leksands läge.

Har du haft en dialog med tränarstaben vad som måste justeras?

– Vi har en ständig dialog och vi vrider och vänder hela tiden för att försöka hitta positiva moment för laget. Matchen mot BIK Karlskoga är en av våra bättre matcher sett till 3x20. Målen vi släpper in är inte en frukt av att Karlskoga spelar ut oss och driver spelet, utan det är lite slump. Och vi är inne i en sådan period nu.

– Den delen och analysen med tränarna handlar om att vi måste pumpa in energi i gruppen. Vi måste få killarna att tro på det vi gör. Matchen mot BIK var ett klart steg framåt jämfört med Tingsryd där vi kändes som en ballong där vi började bra men sakta men säkert pös energin ut. Även fast vi släppte in mål mot BIK skapade vi chanser och energin fanns hela vägen in. Det var positivt.

Hur ska man få in energi i gruppen? Handlar det om att byta tränare, värva spelare eller ska det komma inifrån spelargruppen?

– Allt kommer att komma ifrån oss i gruppen och laget. Det handlar om att lyfta positiva delar i spelet och få spelarna att fortsätta våga. Man måste våga ute på isen, även om det ibland kan bli fel. Vi ska inte fokusera för mycket på vad som är fel utan vi måste se till det som är bra.

– Sedan kan vi inte sticka huvudet i sanden och påstå att vi inte är inne i en svacka. Man får erkänna att vi är inne i en tuff period – det ser alla. Vi ska stålsätta oss, vara proffsiga, sova riktigt, äta bra, värma upp, varva ner, fullt fokus på träningarna och vara påslagna så kommer vi vända det här.

Nyckeln är då enligt dig positiv förstärkning i alla möjliga former?

– Ja, och det handlar inte om att en ny tränare eller fler spelare måste in. Det handlar om att vi själva, i gruppen, måste lösa det här. Vad händer nästa gång vi kommer in i en svacka på fem, sex förluster? Ska vi då ta in nya spelare och byta tränare på nytt? Det funkar inte så. Man kan inte jobba på det sättet.

– Gruppen måste lära sig hantera en svacka som den här. När man är inne i en tuff period kommer det börja skava lite, kraven blir högre, man sätter press på varandra och när man väl kommer ur den processen som tränare och spelargrupp är man betydligt starkare och bättre än vad man var innan svackan.

Hur skulle du beskriva dialogen och relationen med Leffe Carlsson under den vecka du varit i klubben?

– Jättebra!

Det finns ändå en viss kritik mot honom just nu. Hur ser du på tränarfrågan?

– Vi kommer inte göra någon förändring på tränarsidan, inte alls. Det finns inte i mitt tankesätt att flytta på tränare och ta in något nytt namn nu. Vi kommer köra på med det vi har.

– Vad är det, två veckor sedan vi vann mot Oskarshamn? Nu har det gått en och en halv vecka när resultaten studsat emot sig. Svackor kommer att komma.

– Jag vet också att det finns en kritik mot Leffe, men folk har åsikter om allt. Vissa tycker han är bra, vissa tycker inte det, men mitt i allt måste vi granska oss själva: Vad gör vi som grupp för att förbättra det här? Vad lyckas spelarna med? Vad lyckas tränarna med?

– Ja, det ser energilöst ut för tillfället, men det gör det med lag som kommer in i svackor. Medicinen är inte då att sparka tränare, som kanske varit Leksands dilemma tidigare, att man skickat tränaren vid svackor. Och att man helt plötsligt tror att allt är löst då. Det går inte att hitta en quick fix på det här – och jag är verkligen ingen quick fix-kille.

Du garanterar alltså att tränarstaben inte kommer förändras?

– Det kommer den inte göra, nej.

Har du lyssnat av med spelargruppen vad de känner om läget nu?

– Nej, det har jag inte gjort än. Jag började i måndags och hade en träff med gruppen i tisdags. Jag har inte hunnit sätta mig ned med spelarna under svackan. En anledning varför jag inte gjort det är att jag velat bilda mig en uppfattning genom att prata med människor i och runt om klubben.

Planerar du att prata med spelarna?

– Ja, absolut. Jag håller på att prata med samtliga personer för att se vad alla känner om läget vi är i. Jag ska försöka bena ut så mycket som möjligt.

Med tanke på läget ni är i nu, är det aktuellt med att värva spelare?

– Vi tappade Ben (O'Connor) under resans gång och hans position måste vi titta på. Mot Karlskoga spelade vi med fyra juniorer och någonstans är det bra för våra juniorer att testa på A-lagsspel, men det är inte hållbart över tid. Å andra sidan är Calle (Själin) i träning och "Kolan" är mitt inne i sin rehab. Vi är inte oroliga.

– Med de skadade spelarna som kommer tillbaka inom den närmaste tiden och att vi under tiden fått in energi i gruppen kommer det bli en väldigt härlig effekt. Det är jag övertygad om.

Dyker det upp ett perfekt namn för att ersätta O'Connor kommer ni inte tveka?

– Nej, inte om vi är överens om att den spelaren passar för den rollen som han hade. Han skulle fylla en viss funktion, men han försvann, och då måste vi utvärdera om han ska ersättas. Det är en analys vi gör.

Det skulle vara okej för er att inte förstärka också?

– Ja. Tidigare år har man tagit in spelare och tänkt att det ska vara Messias. Det har inte varit det bästa alternativet direkt. Vi måste, om vi tar in spelare, göra rätt val.

Thomas Johansson har under hösten, innan han blev klar som GM i Leksands IF, jobbat med C Mores program Hockeylabbet.

Där har han, tillsammans med programledaren Björn Oldeen och hockeyanalytikern Petter Carnbro, presenterat underliggande siffror om SHL-lagen.

Sedan Johansson tog steget in i Tegera Arena förra måndagen har han granskat Leksands säsong och matcher.

Och rent statistiskt menar LIF-bossen att klubbens A-lag rör sig i rätt riktning.

– Vi driver spelet under matcherna, det ser vi statistiskt. Då kommer man på sikt vara framgångsrik. Sedan behöver vi inte gå in på detaljer, men generellt är vi ett lag som driver spelet och styr skeenden i matcherna. Det är jättepositivt.

Varför kan du inte gå in på detaljer?

– Jag vill inte gå in på det för vi har utvecklingsområden också. Det vill inte jag diskutera öppet. Rent generellt, de stora penseldragen, har vi ett spel där vi bestämmer och driver spelet. Det är jättebra och ser man till t.ex. corsi är jag inte ett dugg orolig, vi har bra siffror. Sedan finns saker vi i spelet vi kan utveckla mer och det jobbar vi på. Men det håller vi internt.