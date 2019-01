Här är bytesaffärerna ditt lag borde göra nu – två infekterade trejder: "Värsta rivalerna"

Tabellpositioner, kvalhot, rivaliteter, ekonomi, spelarnas egna viljor.

Det är några hinder för dessa trejder – men hur skulle hockeylivet vara om man bara såg murar och potentiella problem?

Vi hoppar in i en spekulativ verklighet och listar fem tredjer som inte borde vara helt omöjliga i SHL och Hockeyallsvenskan...

Mikko Pukka (IF Björklöven) <–> Tor Immo (Leksands IF)

Talar för: Leksand söker med ljus och lykta efter en defensiv, erfaren back. På allsvensk nivå är Pukka som klippt och skuren för just den rollbeskrivningen.

Samtidigt har Björklöven problem framåt, endast två forwards har gjort mer än 10 mål och laget är tredje sämst i allsvenskan i kolumnen gjorde mål (95). Kanske kan förra säsongens skyttekung, Tor Immo, som smällde dit 27 baljor, vara det Löven behöver. Leksand kommer i alla fall inte ha några problem med att släppa honom.

Talar emot: Skadeläget i Björklöven. Alexander Hellström och Simon Backman är borta i flera veckor och därmed är backsidan något tunn. Samtidigt – står det klart att Löven missar slutspelsserien innan 15:e februari borde en trejd alldeles oavsett vara möjlig.

Joakim Lilliehöök (AIK) <–> Wilhelm Westlund (Vita Hästen)

Talar för: En sjundeback mot en sjundeback. Why not? Nu har Westlund visserligen varit på tre backpar tidigare under säsongen, men fått allt mindre speltid efter nyår. AIK skulle må bra av Westlunds rörlighet och puckhantering medan Vita Hästen i ett negativt kval kan dra nytta av Lilliehööks storlek och framför allt erfarenhet av just kval. Han har varit lyckosam med Mora två år i rad.

Talar emot: Inget.

Christian Engstrand (Mora IK) <–> Rasmus Rissanen (Örebro Hockey)

Talar för: Eero Kilpeläinen är fortsatt skadad och Örebro behöver en målvakt. Mora har tre av den varan, och Isak Wallin har redan varit utlånad till Färjestad. Men Örebro vill ha en potentiell förstemålvakt och då känns Engstrand mer pålitlig, som fått agera back up till Janne Juvonen.

Mora läcker som ett såll bakåt och endast Timrå har släppt in fler mål. Rasmus Rissanen har visserligen varit en besvikelse i Örebro, men har fina meriter och har sina kvaliteter defensivt.

Talar emot: Allt? Nej, men det mesta. Båda lagen slåss om att undvika kval och att då hjälpa en konkurrent, även fast man får något i utbyte, är nog inte ett val man vill göra i dagsläget.

Nick Olesen (IK Pantern) <–> Lucas Gustavsson/Adam Deutsch (Brynäs IF)

Talar för: Brynäs. Kan. Inte. Göra. Mål. Det är den allmänna sanningen i Gävle just nu. Laget saknar målskyttar och speluppläggare. Det är i princip bara förstakedjan med Danielsson, Kellman och Boqvist som har spetskvaliteter nog för att producera framåt. Då kan Nick Olesen vara ett gott alternativ till en andrakedja.

Dansken har varit en frisk fläkt i allsvenskan denna säsong och faktiskt fått chansen i Malmö i en match (gjorde en assist). Fyndig snabbskrinnare som skulle kunna passa bra i SHL.

Talar emot: Panterns tabelläge. Klubben slåss om att undvika negativt kval. Annars ser jag bytet som logiskt. Vad Pantern får i utbyte spelar nog mindre roll, om de säkrat en plats i allsvenskan även nästa säsong. Olesen är nog garanterat förlorad i sommar ändå.

Patrik Blomberg och Victor Brattström (Timrå IK) <–> Erik Hanses (Modo Hockey)

Talar för: Modo söker en producerande center. Det är precis vad Patrik Blomberg är – på allsvensk nivå. Den tidigare Västerviksspelaren har inte klarat av steget till SHL, men skulle vara ett toppnamn för alla allsvenska föreningar.

Niklas Svedberg i Timråmålet har varit kritiserad och ledningen verkar inte lita på Victor Brattström, då han knappt fått chansen trots att Svedberg svajat emellanåt. Erik Hanses har tre SHL-säsonger i bagaget och vaktade kassen för Skellefteå i finalserien 2016.

Kanske kan Hanses erbjuda stabilitet och pusha Svedberg i målvaktskampen. Från Modoperspektiv fungerar Brattström som en fullgod konkurrent till Linus Lundin och från Timrås vinkel får deras andremålvakt testas i allsvensk miljö och säkerligen fler minuter än i SHL.

Talar emot: Att Timrå inte värderar Erik Hanses så högt. Han kan vara en vägg emellanåt, som i början av säsongen, men har även visat upp en rätt skakig sida. Kan värsta rivalerna ändå hitta en överenskommelse i slutet av säsongen? Det hade varit intressant. Andra spelare än de redan nämnda borde också kunna ligga på bordet.

David Åslin (SSK) <–> Rasmus Bengtsson (Tingsryds AIF)

Talar för: Att SSK skulle må bra av en defensiv pjäs nu när halva backuppsättningen är på skadelistan. Samt att bara Pantern och Vita Hästen släpper in fler mål i allsvenskan. Rasmus Bengtsson, som bär mest istid i TAIF, har näst bäst plus-minus och levererar i båda riktningarna, skulle vara ett perfekt tillskott inför slutspelsserien.

Tingsryd får en David Åslin som haft något av en sorglig karriärutveckling senaste åren. Han har varken fått det att stämma i Leksand eller SSK. Kanske kan det småländska lugnet vara precis det Åslin behöver. För kapaciteten finns där.

Talar emot: Tingsryd kan hamna i negativt kval. Den risken är fortsatt stor. Skulle klubben avancera något och distansera sig från Almtuna och Vita Hästen i botten, då kan möjligen en trejd vara mer realistisk.

Johan Skinnars och Kenny Källström (VIK) <–> Christopher Fish (Vita Hästen)

Talar för: Vita Hästen får beprövad spets mot division 1-motstånd i Johan Skinnars och en defensiv pjäs i Kenny Källström, som var med när VIK var lyckosam i förra årets allsvenska kval. Kvalitet och erfarenhet, alltså.

VIK får en gammal bekanting som visat att han kan leverera i flera allsvenska miljöer. Fish kan producera poäng och samtidigt vara en jobbig jäkel att möta. Perfekt i ett lag som siktar mot SHL-kval.

Talar emot: Vita Hästen behöver Fish. Han är en av klubbens absolut viktigaste spelare.