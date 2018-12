Fem år efter uppbrottet – Doverskog jr om turbulensen och tunga LIF-avskedet: "Sköttes inte snyggt"

Vår första kontakt skvallrar om att Anders Doverskog tycker att det är rätt skönt att befinna sig en bit bort ifrån offentligheten.

– Jag såg att jag hade ett missat samtal från Dalarnas Tidningar och hann tänka: "Vad är det nu då?".

Anders Doverskog skrattar när han ringer upp från Lövåsgårdens fjällhotell, som han sedan några år tillbaka driver med sin hustru Linda. Riktigt så illa är det inte ställt med hans relation till medierna, men det fanns en tid när han var betydligt mer ansatt av dem.

Jag trodde inte att de sociala medierna skulle påverka oss, men oj; allt som tycktes och tänktes kring Leksands IF satte en rejäl press på verksamheten.

Sporten har kontaktat Leksands IF:s förre vd med anledning av att den fjärde december markerade 20-årsdagen av hans fars bortgång; mångårige klubbdirektören Björn Doverskog. Det intervjun resulterade i ett stort dokument om Leksands IF:s starke man som publicerades häromdagen.

Men det finns ju en hel del att tala om angående Anders Doverskogs egen tid i samma klubb, även om perioden som vd bara blev två år lång.

– Jag skulle inte göra om det, men jag skulle heller inte vilja ha den tiden ogjord, säger han.

Anders Doverskogs första anställning på Leksands IF:s marknadssida varade i tre år i slutet av 90-talet.

– Jag hade pluggat företagsekonomi och marknadsföring i Stockholm och alltid varit säljorienterad. Det var en tjänst som föll mig i smaken och som var väldigt rolig.

Att få tjänsten som säljare på Leksands IF där hans far Björn på den tiden både var ordförande och klubbdirektör var inte helt oproblematiskt. Men Anders Doverskog var van från uppväxten.

– Pappa var ju kommunalråd i tolv år innan han började arbeta för Leksands IF. Så både jag och min bror Magnus fick ju höra att vi var "Doverskogarna" var vi än var. På så sätt var jag härdad, och pappa hade ingenting med min anställning att göra. Jag fick jobbet eftersom jag hade en bakgrund som försäljare. Farsan var ärligt sagt tveksam till att jag också skulle ge mig in i idrottsbranschen, han hade väl sett bakom kulisserna.

Men Anders Doverskog trivdes från första stund.

– Jag fick ägna mig helt åt försäljning på den tiden. Det var mycket möten med företagare runtom i länet, och vi var ett skönt gäng på kansliet. Vi drog åt samma håll och kände att vi fick saker och ting uträttade.

Siktar man mot stjärnorna kanske man hamnar nånstans där strax under.

För Anders Doverskog var slutet av 90-talet en fin tid rent yrkesmässigt. Men den där decemberdagen 1998 smärtade djupt på ett personligt plan.

– Klockan halv nio på morgonen ringde de från Sylen i Norge där pappa var på fiskeresa med några vänner. Stora kroppspulsådern hade brustit för honom en halvtimme före. Det hela var över omedelbart.

– Pappas död var en fruktansvärd chock för oss alla. Han var mitt i livet och kärnfrisk.

Siljansnäs kyrka fylldes till sista plats den 19 december 1998. Leksandsstjärnor som Mikael "Challe" Karlberg och Magnus "Sigge" Svensson var två av dem som lade rosor på kistan. Men även representanter från samhällets övriga delar bänkade sig för att ta väl av den karismatiske Björn Doverskog.

– Då förstod jag att många tyckte om min pappa. Där satt barndomsvänner, politiker, jaktkamrater och affärsfolk. Han hade en stor vänskapskrets, och det värmde samtidigt som det var fruktansvärt tufft att begrava sin far just innan jul.

Anders Doverskog lämnade Leksands IF första gången år 2000 och började arbeta som vd för ett byggvaruhandelsföretag. Tolv år senare återvände han till LIF. Den gången som verkställande direktör. Jämförelserna med hans föregångare och far Björn var ofrånkomliga.

– Men det upplevde jag inte som en belastning. Det var snarare en fördel och dörröppnare att jag var Björns son. Sen kanske folk jämförde mig och pappa, men nånstans insåg nog de flesta att vi verkade i helt olika tidsepoker. Det var helt andra förutsättningar som jag hade att förhålla mig till.

Läget var fruktansvärt illa. Vi var dagar ifrån att få lämna in nycklarna. Vi försökte på alla sätt att undvika en rekonstruktion, men till sist var alla andra möjligheter uttömda.

Den råa samtalstonen i de sociala mediernas tidevarv på 2010-talet tror Anders är den tuffaste omställningen jämfört med när Björn Doverskog var LIF-bas på 80- och 90-talen.

– Kulturen är en helt annan nu än för 25 år sen. Jag trodde inte att de sociala medierna skulle påverka oss, men oj; allt som tycktes och tänktes kring Leksands IF satte en rejäl press på verksamheten. Och så var det intervjuer med kvällstidningar, rikspress och lokala medier i ett. Man fick aldrig någon riktig arbetsro eller tid till att tänka långsiktigt.

Anders Doverskog blev vd för Leksands IF på sommaren 2012. Tidigt lanserade han "Vision 2019", som i korthet innebar att Leksands IF skulle bli svenska mästare lagom till föreningens 100-årsjubileum. Namnet lever kvar än i dag, men visionen har sedan dess både ifrågasatts och reviderats till en topp 4-placering i Hockeyallsvenskan för herrlaget.

Vad bestod visionen av? Och vad var det som fick Anders Doverskog att tro att ett SM-guld var möjligt?

– Jag tyckte inte att målsättningen var orealistisk på hösten 2012. Vi hade sju år på oss och ett jäkla drag i föreningen med ett lag som ångade på i toppen av allsvenskan. I ledningen var vi eniga om att en tydlig målbild var bra, och visionen blev en kraftsamling, säger Doverskog och fortsätter:

– Till slut kanske den också blev ett ok, men nånstans måste man våga sticka ut hakan. Siktar man mot stjärnorna kanske man hamnar nånstans där strax under. Till slut kom vi också upp i högsta ligan och hade den riktning vi ville ha, men sen kom ju alla våra ekonomiska problem som vi inte kände till när vi satte visionen. Då tappade vi vår långsiktighet och fick i stället släcka bränder för att klara det dagliga arbetet.

Vintern 2012/13 genomgick klubben sin värsta ekonomiska kris hittills. Sista utvägen blev en rekonstruktion i vilken skulder på 57 miljoner kronor skrevs av. Leksand kunde fortsätta ånga på i toppen av Hockeyallsvenskan och tog på våren 2013 steget upp i SHL. Men klubbmärkets renommé hade skadats av de ekonomiska vidlyftigheterna och alla negativa skriverier.

Jag kände snabbt att det blev olika läger i styrelsen under min tid i Leksand. Det fanns ingen sammanhållning och tydlig målsättning.

– Läget var fruktansvärt illa. Vi var dagar ifrån att få lämna in nycklarna. Vi försökte på alla sätt att undvika en rekonstruktion, men till sist var alla andra möjligheter uttömda. Man ska ha en otrolig respekt för våra fordringsägare som räddade klubben den gången. Det var väldigt många som fick sitta emellan, säger Anders Doverskog som fick motta hotfulla samtal under den allra tuffaste tiden.

– Det var några riktigt grova övertramp ett tag. Otrevliga kommentarer och sånt där. Men ens övertygelse vägde tyngre och gjorde att man kunde fortsätta jobba vidare trots allt, säger Doverskog som oroas över den alltmer upphettade samtalstonen i offentligheten.

– Om klubbledare utsätts för sånt här, hur är det då för dagens politiker? Att en person kommer fram och kritiserar en öppet kan man ha respekt för, men inte för någon som vädrar sitt missnöje från en dold IP-adress. Då börjar det bli otäckt.

Och i ett sådant debattklimat är det lätt att bli populist?

– Jag tror det. I stället för att lägga en långsiktig plan som man jobbar efter och tror på kan det lätt bli att man ändrar riktning beroende på vart vinden blåser. Jag kände snabbt att det blev olika läger i styrelsen under min tid i Leksand. Det fanns ingen sammanhållning och tydlig målsättning. Men man ska också komma ihåg att vi gick igenom en tuff tid, och alla slet på och försökte göra vad de trodde var det bästa för klubben.

Efter bara två år som vd fick Anders Doverskog lämna Leksands IF, en sanerad ekonomi och SHL-avancemanget till trots. Att klubben under hans ledning dragit in för lite pengar var styrelsens motivering till att avskeda Doverskog.

– Vi gick igenom en rekonstruktion, och det var väldigt mycket gasa och bromsa samtidigt. Sporten gick bra, men det var inte nog när vi inte nådde sponsormålen. För mig var det en omöjlig ekvation, men jag ser professionellt på saken i dag. Om styrelsen har en annan syn än den operativa ledningen så delar man på sig.

Att Dalarnas Tidningar var de som meddelade Anders Doverskog att han fått sparken är däremot desto mer svårsmält än i dag.

– Ja, det skötte föreningen väldigt dåligt. Det är inget man vill läsa om i tidningen.

GRAFIK: Turbulensen i LIF-ledningen – alla klubbdirektörer och sportchefer sedan 1986

Men någon bitterhet bär han inte på, snart fem år efter att han och sitt barndoms Leksands IF gick skilda vägar. Leksing kommer han alltid att vara i grund och botten, och han tror att klubben kan gå en fin framtid till mötes trots all den turbulens som gjort att allt från klubbdirektörer och styrelseledamöter till sportchefer och tränare kommit och gått i strid ström på senare år.

– Jag lägger ingen värdering i det, men generellt kan man säga att den höga omsättningen av folk i ledningen inte har varit till klubbens fördel. Se på Mora IK där Peter Hermodsson har suttit flera år och haft en helt annan kontinuitet i sitt arbete, säger Anders Doverskog som dock tycker sig kunna skönja att Leksands IF är inne på en liknande linje.

– Att få in Andreas Hedbom som vd tror jag på. Han har en bakgrund i den ideella föreningen och kan klubben. Jag hoppas att vi i honom får in en kille som tänker långsiktigt och bidrar till kontinuitet. Det funkar inte att byta ut folk på ledande befattningar vartannat år, för då hinner man inte få något gjort.

Den inneboende kraften i Leksands IF kommer någon gång att leda fram till den framgång som de så hårt luttrade supportrarna förtjänar, Doverskog.

– Jag träffade på såna enorma entusiaster under min tid som vd. När man vet att det finns folk som åker hela nätter från Skåne för att se en match så förstår man hur mycket klubben betyder. I slutändan är det supportrarna som bär upp Leksands IF, och efter alla smällar beundrar jag dem för att de står kvar där.

– Den kraft som finns i föreningen gör att jag tror att de kommer att ta sig tillbaka till SHL en dag. Av vad jag läser och hör tycker jag att klubben tar steg i rätt riktning nu, och de tycks ha hittat en balans i verksamheten. Man är på väg framåt, utan att ha för bråttom dit och det tycker jag är sunt.