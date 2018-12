Efter slaget mot domaren – Immo anmäld till disciplinnämnden

I ett irriterat tillstånd hamnade Tor Immo i ordväxling med en motståndare under gårdagens match mot Karlskrona, varpå de båda spelarna började slå mot varandra.

Mitt emellan stod en domaren, och Immos slag träffade domaren i huvudet.

Något som sedermera innebar utvisning och matchstraff i form av match penalty för Immo.

För det anmäls Immo under söndagen till disciplinnämnden för "physical abuse of official".

Match penalty innebär automatisk granskning samt avstängning under nästa match för Immos del, om inte disciplinnämnden väljer att häva beslutet.