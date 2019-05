Efter känsliga sågningen – Moras besked om klubbprofilen: "Vi har pratat ut"

DEL 1: Hermodsson erkänner: "Då tappade vi vår själ"

Mora IK spelar i Hockeyallsvenskan nästa säsong.

Det går inte att peka på en enskild orsak till det, menar Hermodsson. Det fanns små bitar som tillsammans samverkade och puttade ned Mora en division.

Förra veckan pratade Moras klubbdirektör om kulturförändringen som skedde i SHL.

Nu belyses ett annat kritiskt ämne i frågan om varför MIK hamnade i negativt kval på nytt: Den enorma skadelistan.

Inte en enda gång i vinter var Moras trupp hel. Det fanns alltid någon spelare som drogs med skavanker, sjukdomar eller långtidsskador. För att undvika samma trend i framtiden har Moras sportgrupp gått till botten med vad klubben, medical team och ledarstaben kunnat gjort annorlunda.

– 50 procent har varit olyckshändelser, som när Robin (Johansson) åkte in i en domare eller två spelare åkte in i varandra under en träning. Det enda man kan prata om då är om spelarna sovit för dåligt. Skulle bussen inte gått hem direkt efter bortamatchen? Då hade vi kanske undvikit den kollisionen på träningen om spelarna varit utvilade.

De andra 50 procenten?

– Det är förslitningsskador. Som Grillfors, han blev hockeyinvalid med sin rygg. Man kan undra varför. Han har tränat på ett sätt hela livet och sedan byter vi träningssätt. Vi går mot att köra mer individuellt vilket borde vara bra, men det kanske det inte var. Killar som tränat likadant under lång tid behöver kanske något annat. Den analysen sitter vi med för tillfället – och det måste vi göra för att vi snittade nästan fyra skador mer än det laget som kom på andraplats i skadelistan. Och det är mycket för en liten klubb som oss.

Kommer ni förändra något för att undvika skadeproblematiken?

– Ja, en del.

I vadå?

– Själva träningsupplägget. Det är bra med individuell träning men vi måste se till individens förutsättningar och träningshistorik. Vi måste vara noggranna i alla detaljer och se över exakt vilka skador spelarna haft tidigare under sina karriärer.

Silly season pågår för fullt och Mora försöker säkra namnteckningar som kan göra laget slagkraftigt nästa säsong.

Samtidigt finns det flera stjärnspelare som redan lämnat – och kommer lämna – föreningen.

En av dessa är Michael Haga, som enligt Mora förra veckan var klar för Djurgården. Mitt under finalspelet mellan Dif och Frölunda gick Mora ut med att Haga spelar i Stockholmsklubben efter sommaren.

Det pressutskicket fick skarp kritik på sociala medier.

– Jag hade ingen aning om det, jag visste inte ens att han var klar för Djurgården, säger Hermodsson som lägger sig platt och ber om ursäkt.

– Det blev en miss på marknad och det togs bort. Vi går inte ut med sådant.

Men vad tänker du om det, nu när det skedde?

– Det är skittråkigt och personen som gjorde det är djupt ångerfull, men det var inget medvetet. Han trodde att det var officiellt och det är sådant som händer. Alla människor gör misstag och vi har ingen glädje i att avslöja den typen av nyheter. Vi har en bra relation med Djurgården och försöker vara proffsiga.

På tal om silly season: För ett par veckor sedan riktade klubbprofilen Emil Bejmo kritik mot Moras SHL-förändring, men han öppnade ändå för att stanna kvar i föreningen.

– Vi har tappat den identitet vi hade i hockeyallsvenskan. Då var det full fart och rock n’ roll. Det var skoj, folk tänkte att ”i Mora har man kul när man spelar”. Den identiteten har försvunnit nu och den hade varit rolig att få vara med och bygga upp igen eftersom jag ändå har varit här så länge. Det hade inte varit kul att lämna nu när det gått emot, sa han till Hockeysverige.

Efter de orden har Hermodsson och Bejmo pratat. De har nu kommit överens om ett fortsatt samarbete.

– Han blir kvar i Mora. Vi har träffats, pratat ut och Emil är en väldigt viktig del av klubben. Han har varit här länge, vet vad vi står för och är en av våra kulturbärare.