Därför kopierar LIF inte Moras nya upplägg: "Kan stöka till det"

Dalarna vibrerar just nu.

På torsdag startar det tredje raka SHL-kvalet mellan landskapets två stora antagonister – Mora IK och Leksands IF.

För Mora handlar det om att försvara sin SHL-plats, för LIF ligger allt fokus på att bryta den negativa dalatrend man är inne i och ta ärkerivalens position i högstaligan.

Under daladramat 3.0 väljer Mora ett annat upplägg än tidigare år. Klubben meddelade under måndagen att samtliga träningar kommer stängas för allmänheten under kvalets gång.

– Vi hade kanske inte gjort såhär om det inte varit Leksand men vi har valt att stänga igen helt av vissa orsaker och mellan vissa tider, sa Anders Forsberg för Hockeypuls.

Jalas Arena kommer därmed låsas 08-13 varje träningsdag från och med i dag, tisdag.

Hur väljer då Leksands IF att göra? GM Thomas Johansson berättar att klubben inte förändrar någonting jämfört med grundserien. Det är samma träningstider som gäller, och ispassen kommer vara öppna för media och övriga.

– Vad Mora gör har jag inga synpunkter på. De väljer en strategi de tror på, men vi tycker inte att det finns någon anledning att ändra på våra förberedelser. Vi kommer ha samma plan som tidigare.

Har ni resonerat något kring att stänga arenan och träningarna?

– Nej.

Vad tror du fördelen är att jobba vidare med samma koncept?

– De flesta av oss är rutin-människor. Har man hittat ett sätt att jobba, som är framgångsrikt, då vill man inte förändra. Det kan stöka till det i onödan. Utifrån den resa vi haft och hur laget känns upplever vi att det är rätt för oss att fortsätta med samma upplägg.