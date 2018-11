Daladoldisen bakom Panterns skräll mot Leksand: "Står i skuld till Falu IF"

LÄS ÄVEN: Svart fredag för Leksand – chockstart gav Pantern segern

Tanken var att han skulle bli assisterande tränare vid sidan av sin sportchefsroll för IK Pantern, dit han kom efter fyra år i Malmö Redhawks ungdomsorganisation.

Men när huvudtränaren Joby Messier i somras avslutade sitt kontrakt av medicinska skäl fick i stället Viktor Stråhle ta positionen som chefstränare.

Blott 29 år gammal leder nu smålänningen en av Hockeyallsvenskans minsta klubbar, både som coach och sportchef.

– Det är lätt att dra paralleller till vad Per Kenttä gjorde uppe i Asplöven. Vi har en klubbchef, en kanslist och en som sköter lönerna. Sen är jag både tränare och sportchef, jag har en assisterande tränare och en målvaktstränare. Vi är ett ganska litet crew som med små medel tar kliv i vår struktur och organisation. Det är viktigt att vi får lugn och ro, för det har varit alldeles för stökigt tidigare i Pantern, säger Viktor Stråhle och syftar bland annat på den ekonomiska turbulens som sånär kostade klubben elitlicensen i fjol.

– Det har varit mycket negativt medialt kring Pantern, och det måste vi hitta en väg bort från. Det handlar mycket om hur vi förmedlar saker och ting. Tidigare upplevde jag att journalister spelade ut personer i klubben mot varandra, och smashade ner upplagda "bollar". Nu har vi en tydligare struktur där jag uttalar mig om sporten, ekonomichefen om pengarna och större frågor än så tar ordföranden.

Jag försökte verkligen, men jag hade djävulska problem på slutet så det gick inte. Men jag kom snabbt in på spåret som tränare, tack vare "Mackan".

Hur är ekonomin i IK Pantern?

– Den är ansträngd. Vi kämpar för att överleva varje dag och det är ett slit. Samtidigt pratar jag ofta om att vi inte får hitta lätta ursäkter och säga att vi är en liten klubb och acceptera det. Vi har samma möjligheter att vinna matcher som alla andra lag i den här ligan, och vi ska göra det bästa av situationen.

Med tanke på ert låga publiksnitt och intäkter därifrån – var får ni pengarna ifrån?

– Först och främst har vi en liten budget, men sen har vi framför allt två privata sponsorer som går in med pengar vilket är ovärderligt för oss. De här ryktena om att Malmö (Redhawks) skulle bära oss ekonomiskt stämmer inte. Vi har ett bra samarbete med dem, men vi får ingen ekonomisk hjälp alls.

Efter fyra säsonger i Malmö Redhawks ungdomsverksamhet flyttade Viktor Stråhle någon kilometer bort till IK Pantern inför den här säsongen. Resan till eliten har gått snabbt, och tog fart i Dalarna för sju år sedan.

2010 kom Viktor Stråhle från Mjölby HC till Falu IF, då i Hockeyettan, för att ge sin skadade rygg en chans. Det höll i ett tjugotal matcher, sedan var han smålänningen från Älmhult tvungen att ge upp sin spelarkarriär.

– Jag försökte verkligen, men jag hade djävulska problem på slutet så det gick inte. Men jag kom snabbt in på spåret som tränare, tack vare "Mackan" (Markus Persson, dåvarande general manager) och fick träna J18- och J20-lagen de första åren, och sen också A-laget min sista säsong i Falun (2013-14). Dessutom fick jag chansen att jobba på Hagströmska gymnasiet när ishockeyprofilen på skolan var i uppstartsfasen. Det är jag evigt tacksam för.

– Det var väldigt lärorika år. Framför allt att få jobba med "Flygis" (Göran Sjöberg, dåvarande A-lagstränare) som jag än i dag har kontakt med. Han och flera andra i Falun har jag att tacka för allt. De var de som fick in mig på tränarspåret och jag står i skuld till Falu IF. Det är en anrik och fin förening.

Jag brukar säga att man har ett rött kort och två gula kort per säsong. Ett rött där man går bananas, två gula när man skäller ut laget, men efter det tappar du i trovärdighet som tränare.

Hur formade åren i FIF dig som ledare?

– Alltså, jag tycker verkligen inte att jag var en bra tränare på den tiden (skratt). Men det är just det, Falu IF tillät mig göra misstag och gav mig också chansen att försöka rätta till dem. Jag blev aldrig hårt åtgången och de hade tålamod med mitt sätt att vara. Jag var ung och kanske lite för ivrig, att saker och ting skulle gå så snabbt som möjligt. Dessutom försökte jag plocka de bästa delarna från mina tidigare tränare, och nånstans kanske jag glömde bort vem jag själv var som ledare och min egen grundfilosofi.

Vad betydde "Flygis" för ditt tränarskap?

– Väldigt mycket. "Flygis" var bra på att få ihop gruppen, det var inte så mycket "my way or the highway" från hans sida. Jag har tagit intryck av det, och vill vara en tränare som lyssnar på sina spelare. Man måste ha en egen linje som man tror på som coach, men det är också viktigt att vara inkännande. Att stå och gapa och skrika tror jag inte på. Jag brukar säga att man har ett rött kort och två gula kort per säsong. Ett rött där man går bananas, två gula när man skäller ut laget, men efter det tappar du i trovärdighet som tränare.

Efter tiden i Falu IF flyttade Viktor Stråhle till Malmö för ett jobb i Redhawks ungdomsorganisation.

– Det var faktiskt inte ett helt lätt beslut att ta, men samtidigt kände jag att det var en chans jag kanske inte skulle få igen.

I Pantern har Viktor Stråhle klättrat ännu ett steg på karriärsstegen. Han lever sin dröm just nu, även om det sliter att dubblera rollerna som tränare och sportchef.

– I somras hade jag tre dagars semester inplanerade, men jag var tvungen att avbryta den efter 24 timmar när Joby (Messier) blev sjuk. Jag fick lämna min sambo och hennes familj i Danmark där och då. Så visst är det tufft ibland. Tränaryrket blir ju en livsstil också. Man säger att man ska vara ledig, men så sitter man ändå där och scoutar en U16-match. Jag och tjejen brukar hinna säga godnatt till varandra när det är som mest hektiskt, säger Viktor Stråhle som ändå menar att fördelarna överväger tränarjobbets baksidor.

– Ja, jag är väldigt tacksam att jag fått den här chansen redan vid 29 års ålder.

Vad är ambitionen?

– Det är väl inget att hymla om att man har en vision om att stå i ett SHL-bås en dag. Men samtidigt har jag väldigt stor respekt för det här jobbet. Det är komplext att vara ishockeytränare, och det tar tid att bli riktigt bra.

Viktor Stråhle lyckades aldrig besegra Leksands IF med Falu IF i J18-sammanhang. Men under fredagskvällen kom så äntligen fullträffen när hans Pantern manövrerade ut favoriten LIF och vann med 3–1.

– Väldigt skönt att vi kunde bärga hem det här. Vi visste att det skulle bli tufft, och Leksand har många skott på mål och är spelförande långa sekvenser. Men räknar man heta chanser har de faktiskt bara två mer än oss, säger Viktor Stråhle efter matchen.

– Jag hade inte så mycket att göra med Leksands IF under mina år i Falun. Inte mer än att alla runtikring en höll på dem (skratt). Det är anrik förening med en magisk publik och hela bygden andas hockey. En av Sveriges absolut finaste föreningar, helt enkelt.

Som Stråhle inte skulle ha något emot att återvända till Dalarna för i framtiden.

– Sambon (Cecilia Jansson) är den som är mest gnällig över att vi flyttade från Dalarna, så hon vill nog gärna tillbaka. Det är klart som fan att det vore attraktivt och en dröm att få representera Leksand.