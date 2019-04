Avgörande läge i SHL-kvalet mot Mora – så har Leksand förvaltat sina tidigare 'matchbollar' på 2000-talet: "Visade vägen när klubben bröt kvalförbannelsen"

Kvalserien 2002: Leksand-AIK 6–0

– När Leksands IF åkte ur elitserien på våren 2001, efter ett halvt sekel i högsta serien, var det ett trauma som kom att ompröva de blåvitas självbild. Men responsen i allsvenskan blev resolut. Det första återtåget var ett ostoppbart superlag som bara blev nollat i två av 56 matcher under säsongen 2001/02. I kvalserien var det sedan inget snack: en galen vändning mot Björklöven (11–6) och en blytung bortaseger inför ett fullsatt Globen mot AIK (2–0) satte tonen för resten av dramat som kom att avgöras den tolfte april när de gulsvarta kom på besök till gamla Isstadion i Leksand. 2–0 efter första perioden, 5–0 efter den andra – och en segerviss Stefan "Loppan" Hellkvist när TV4 Sporten i periodpausen frågade om han såg en stor blinkande "elitserien"-skylt framför sig.

– Ja, lite diffust.

Bilden kom att klarna när "Loppan" själv fastställde slutresultatet 6–0 en bit in i tredje perioden, assisterad av Greg Brown och Jens Nielsen.

Leksand var tillbaka i elitserien.

Kvalserien 2005: Leksand-Nyköping 6–2

– Matchen i sig går kanske inte till historien. Men förutsättningarna gjorde Leksands avancemang till elitserien extra speciellt. Matchen mot Nyköping var den sista i gamla klassiska Leksands Isstadion, som efter säsongen kom att byggas om till Ejendals Arena (numera Tegera Arena). Leksand vann med 6–2 efter att såväl Mikael Karlberg som Tomas Kucharcik blivit tvåmålsskyttar, och en ung Jesper Ollas skickat in viktiga 2–1 halvvägs in i den andra perioden. Klasspelaren Michael Ryder – inhämtad från Montreal Canadiens under NHL:s lockout-säsong – svarade för tre assist i matchen.

Kvalserien 2013: Timrå-Leksand 3–8 & Leksand-Rögle 3–1

– Efter en sju år lång allsvensk ökenvandring tog sig till slut Leksand tillbaka upp i finrummet – som från och med säsongen 2013/14 kom att kallas SHL. Ett kanonlag med stjärnor som Michael Raffl och Johan Ryno, talanger som Filip Forsberg och Jacob de la Rose samt kulturbärare i Jens Bergenström och Gabriel Karlsson visade vägen när klubben bröt kvalförbannelsen efter flera spektakulära misslyckanden på 2000-talet. Längst bak stod superkeepern Oscar Alsenfelt, och något längre fram i banan var backjätten Mattias Timander lagpappan och kittet som höll ihop laget. Laget säkrade i praktiken avancemang redan i kvalseriens sjunde omgång via 8–3-utklassningen borta mot Timrå – men i nästa match var saken definitivt klar när LIF slog tillbaka Rögle hemma med 3–1.

SHL-kvalet 2015: Malmö-Leksand 6–3 & Leksand-Malmö 2–4

– Efter två säsonger i SHL fann sig Leksand tvunget att kvala för att försvara sin plats i högsta serien. Ett glödhett, formtoppat Malmö skulle visa sig bli för svårt – för den här gången missade Leksand sin(a) matchboll(ar). Laget hade 3–2 i matcher och kunde ha avgjort direktkvalet på bortaplan den 30 mars. Men Redhawks vann den sjätte kvalmatchen med 6–3 inför 12 574 åskådare i Malmö Arena. Den sjunde och avgörande matchen spelades på skärtorsdagen 2015 och blev en mörk historia för Leksands IF. Ett sargat Leksand, där Mattias Ritola hade dragit korsbandet och Johan Ryno hämmades av skadekänningar, föll med 2–4 efter att Eric Himelfarb – ratad från Leksand tidigare under säsongen – assisterat till det sista målet som Henrik Hetta lade in i öppen bur.

SHL-kvalet 2016: Modo-Leksand 3–4

– Frågan är om det ska kallas matchboll i en "Game 7" där båda lagen har chansen att ta hem kvalserien? Oavsett hur vi ska betitla miraklet i Örnsköldsvik – kanske ett supertiebreak? – så gjorde Leksands IF sannerligen det mesta av sin lilla chans mot Modo. Dalalaget var utspelat under långa stunder av direktkvalet, och var i underläge 1–3 inför den tredje perioden. Jon Knuts reducerade först, och med 52 sekunder kvar av ordinarie tid satte Alexander Ytterell 3–3-kvitteringen som tog matchen till förlängning. Väl där dröjde det drygt fem minuter, innan Broc Montpetit snubblade in sitt klassiska "Bobby Orr-mål" som tog Leksand tillbaka till SHL.