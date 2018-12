20 år av saknad – så minns Leksand Björn Doverskog: "En sån ledare kommer inte fram ens varje århundrade"

Björn Doverskog blev synonym med Siljansnäs, där han bodde, och Leksand, där han var kommunalråd och sedermera klubbdirektör för Leksands IF.

Men den i Siljansbygden så djupt rotade Doverskog var en Borlängegrabb från Hönsarvet. Han föddes 1941 och växte upp under enkla förhållanden med en far, Stig, som arbetade på järnverket och en mor, Gullan, som var hemmafru och ibland jobbade extra i butik.

– Han fick tidigt lära sig vikten av att göra rätt för sig, och ta hand om sig själv. Jag tror det var så han fick sin kreativitet. Men skolan låg inte för honom, så pappa tog sig hellre ett jobb.

Jag minns pappa som en stabil person, lugn och trygg och med ett stort hjärta.

Anders Doverskog fick bara 27 år med sin far Björn. Men minnena av honom är starka och varma. När Anders blickar tillbaka på sin fars liv ser han hur ett personligt driv, starkt engagemang och social kompetens tog en fattig bruksgrabb från Borlänge till att bli en maktfaktor i såväl politiken som idrottsrörelsen.

Som femtonåring började Björn Doverskog arbeta i skogen. När han var i tjugoårsåldern träffade han Siv och flyttade till Siljansnäs. Doverskog kände sig hemma direkt, och blev kvar där livet ut.

Han började arbeta på Siljansnäs sågverk, blev sedan polis och hamnade tidigt i kommunpolitiken innan han gick vidare till att bli Leksands IF:s förste klubbdirektör 1986.

– Det bekräftar det jag såg i pappa. Han var handlingskraftig och förändringsbenägen. Jag tycker att han låg före sin tid, han hade en förmåga att se in i framtiden, säger Anders.

– Jag kan tänka mig att han mötte ett visst motstånd till en början. Byar är byar, och där kom han som stadskille och skulle styra upp saker och ting i Siljansnäs. Det fanns säkert en misstänksamhet, men han hittade alltid sätt att navigera sig fram på. Jag menar, han började på golvet på sågverket, utbildade sig till polis, engagerade sig i samhället och blev politiker. Han kunde inte bara sitta still och se på, han ville påverka och hade en plan för att ta sig framåt.

1967 föddes Björns och Sivs förste son Magnus. Fyra år senare kom lillebror Anders till världen.

– Jag minns pappa som en stabil person, lugn och trygg och med ett stort hjärta. Oftast värnade han mer om andra än sig själv, och han var engagerad i det mesta. Det var jakten och skogen, ideella föreningar och politiska uppdrag, ishockeyn. Jag förstår inte hur han hann med allt, men det var en person som fick mycket ur händerna, säger Anders.

– Sen var det också en annan tid då, med traditionella roller. Mor tog hand om hemmet, medan han ägnade sig åt de andra bitarna. Det var inte så många skjutsar av farsan till fotbollsträningarna, om man säger så. Men när vi väl umgicks hade vi mycket tid för varandra. Vi var mycket ute i skog och mark, på fäbodställen och i fjällen. Då var han väldigt närvarande. Han stod för trygghet och var någon jag såg upp till.

Han trivdes bättre bland vanligt folk än i flådiga salonger. Hellre satt han på en parkbänk med gubbarna i Siljansnäs än på nån fin middag.

Arbetargrabben från industristaden Borlänge fanns sig tidigt i Siljansnäs dalaidyll, bland knätofsar och rödmålade stugor.

– Han var skogsromantiker. Jag vet att han bar på en dröm om att en dag få runda av sitt hektiska liv i offentligheten och leva mer i naturen. Han trivdes bättre bland vanligt folk än i flådiga salonger. Hellre satt han på en parkbänk med gubbarna i Siljansnäs än på nån fin middag, säger Anders.

– Han hade ingenting när han startade, och blev verkligen en "self-made man". Sånt krävs det stort mod och energi för att lyckas med, och det måste ha varit en häftig resa för honom.

Politikern som stod upp för Leksands IF – och vann kampen mot kyrkan

Resan från Hönsarvet till maktens korridorer gick via studier på folkhögskolan i Mora, och därefter på Polisskolan. Björn Doverskog inledde sina studier i Gävle 1963 och efter examen arbetade han sedan i åtta år som polis med placering i Ludvika, Rättvik och Mora.

Polisåren beskrev Doverskog i efterhand som den roligaste yrkestiden i hans liv. Erfarenheterna från att arbeta ute i fält, och att ibland se den oputsade fasaden på samhällets skuggsida var sådant som bidrog till hans redan stora sociala förmåga. Björn Doverskog lärde sig att handskas med alla sorters människor, och fick erfarenheter som skulle komma väl till pass längre fram i livet.

Konstapel Doverskog hade gärna stannat kvar i polisyrket, men andra uppdrag kom emellan. Den rättframme Doverskog var med talets gåva som gjord för politiken, och gjorde debut i Centerpartiet 1963. Därefter kom han att sitta i både barnavårds- och nykterhetsnämnden i dåvarande Siljansnäs kommun – innan den införlivades i Leksands kommun 1974.

Var det någon som skulle få fart på Leksands IF var det Björn med sin sociala kompetens, sitt kontaktnät och starka drivkraft.

Samma år blev Björn Doverskog, 33 år gammal, Sveriges dittills yngsta kommunalråd.

Kontaktnätet var brett efter poliskarriären. Och historierna från åren ute på fältet var många. Som den gången när han utförde ett alkoholtest på en bekant äldre man från Siljansnäs.

– På den tiden lyste det grönt om testet var positivt. Och mycket riktigt blev det grönt för den där siljansnäsaren den kvällen. Så Björn gick med tunga steg fram till farbrorn och sa: "Ja du, det blev grönt det här". "Det var en jävla tur det", sa gubben och körde i väg.

– Men som tur var fick polisen stopp på honom till slut.

Bertil Daniels skrattar åt den dråpliga händelsen i samband med en dans på Rättviksparken.

Det var Björn Doverskog som fick Bertil Daniels att engagera sig politiskt 1976, och tio år senare efterträdde Daniels just Doverskog som kommunalråd – för Centern, förstås.

– Alla leksingar är ju centerpartister, du vet, säger Bertil Daniels och ler lurigt.

Vi träffas på ett konditori i Leksand för att se tillbaka på Björn Doverskogs liv i politiken och ishockeyn.

– Var det någon som skulle få fart på Leksands IF var det Björn med sin sociala kompetens, sitt kontaktnät och starka drivkraft.

Björn Doverskog lämnade inte politiken helt i samband med övergången till Leksands IF 1986. Efter tolv år som kommunalråd satt han kvar i kommunfullmäktige. Dessutom var han god vän med nya kommunalrådet Daniels.

Han var den typen av ledare och profil som man inte får fram ens varje århundrade.

Klubbdirektör Doverskogs dubbla stolar var uppenbara i lilla Leksand, och en enkel måltavla för Leksands IF-kritikerna i kommunen. I slutet av sin kommunalrådstid hade han dessutom stridit för att Leksands IF skulle få kommunalt stöd om en och en halv miljon kronor, och förkunnade i en intervju med Falu-Kurirens Pelle Malmberg att: "Det finns ingen angelägnare fråga i Leksand än att Leksands IF ska överleva i högsta serien".

– Kritiken fanns säkert där, men det var inget jag hörde öppet i varje fall. På den tiden var vi i kommunen också tydligare med vår koppling till hockeyn än vad man är i dag, säger Daniels.

– Sen vill jag mena att Björn skötte sin roll som ordförande i kommunfullmäktige utmärkt. Han lade sig inte i några ärenden, utan skötte propositionsordningen som han skulle. Han fixade och grejade och charmade alla.

Bertil Daniels bläddrar bland de tidningsurklipp han samlat på sig genom åren. När Leksands IF säsongen 1995-96 skaffade sig vin- och spriträttigheter i sin restaurang fick klubben också en mäktig motståndare i den institution som åtminstone gång i tiden kunde mäta sig med hockeyn som enande kraft i bygden: Kyrkan. Präster, nykterhetsrörelsen och ideella föreningar uppmanade till bojkott av LIF:s matcher, men Björn Doverskog red ut stormen med sedvanlig pondus och pragmatism.

– Björn sa till dem att han hade all respekt för deras åsikter, men att han inte brydde sig ett dugg om vad de sa i kyrkan klockan elva på söndagarna. Han önskade att inte heller de skulle lägga sig i vad han gjorde. Det tog tidigt död på debatten, säger Bertil Daniels.

Björn Doverskogs betydelse för såväl Leksands IF som bygden i stort är svår att mäta, menar han.

– Han var den typen av ledare och profil som man inte får fram ens varje århundrade. Björn hade klubben i sitt grepp, det fanns en långsiktighet och kontinuitet, säger Daniels som själv suttit i Leksands IF AB:s styrelse och varit ordförande för den ideella föreningen.

– Kontinuiteten har saknats i klubben på senare år. Det är därför jag säger åt Andreas (Hedbom, tillträdande vd): "Se nu till att skapa en kontinuitet i föreningen som håller över många år".

Tjugo år efter Björn Doverskogs död ser Bertil Daniels tillbaka på sin vän med värme – och saknad. Särskilt svider det att slutet kom så hastigt, och inte lämnade någon tid för avsked.

– Björn hade slutat som kommunfullmäktiges ordförande efter valet '98. Vi i kommunen skulle tacka av honom efter nyår. Men vi hann aldrig, för två dagar senare gick han bort. Det var ett grymt slut, och ett alldeles för tidigt uttag.

"Brunbjörnen" som log – och fick värja sig mot kritiken

Olle Öst tog några misstrogna steg nedför trappen. Han behövde rensa tankarna efter det förvirrade samtal han just haft med sin klubbchef. Tillsammans med sin cocker spaniel började han promenera i riktning mot Orsanbadens camping, samtidigt som han kontemplerade sin framtid.

Men egentligen hade han redan bestämt sig. Han kunde inte fortsätta under de här premisserna i Leksands IF.

– Björn ringde kvart i åtta på morgonen och lät stressad. Jag undrade vad han gjorde på kontoret ens före klockan tio, men allt han sa var att de hade sparkat tränarna. "Vilka?", frågade jag. "AU", sa Björn. Åtminstone skyllde han på dem (styrelsens arbetsutskott), men något finger i spelet hade han säkert haft.

Ett tränarpar (Staffan Tholsson och Roger Lindqvist) som får sparken av styrelsen, utan att sportchefen informeras? Det gick så klart inte att arbeta vidare under sådana förutsättningar.

– "Nu skiter jag i det här", tänkte jag. Jag skulle bara gå hem och packa väskan.

Olle Öst var den forne spelaren som vänt hem till Leksand igen efter flera år som tränare och sportchef för Färjestad samt fyra säsonger i Tyskland. Han skulle börja sin anställning i LIF först på våren 1992, men efter sitt första möte med Björn Doverskog hade hann tillträtt redan i november 1991.

– Han frågade om jag hade tandborsten med mig (skratt). Det var bara att sätta i gång direkt.

Efter bara ett par månader på sin nya post såg Olle Öst ut att ha nått vägs ände. Men så stannade han till vid Roger Lindqvists hus.

– Jag tittade på huset och frågade mig själv: "Varför ska du förstöra hela din framtid för att skydda två tränare?". Så jag sa till Björn att jag skulle fortsätta, men att vi skulle göra det på mitt sätt framöver. Jag ringde in Dan Söderström och tog över som tränare tillsammans med honom den våren. Vi klarade oss kvar i elitserien, och fram till dess att jag avgick som sportchef 2000 missade vi bara slutspelet en gång.

Det var ingen rolig tid när folk tittade snett på mig på byn. Men den som till hundra procent backade upp mig i det här var Björn Doverskog

90-talet blev framgångsrikt för Leksands IF som vann grundserien 1994 och spelade SM-semifinal 1997. Olle Östs samarbete med Björn Doverskog flöt i det närmaste på friktionsfritt.

– Vår enda dispyt var den efter att tränarna sparkats över mitt huvud. Förutom det hade jag en väldigt bra relation med Björn. Han var en fryntlig och behaglig person som var rak och tydlig. Han sa: "Sköt du sporten Olle så tar jag hand om resten".

Men det var inte ett glatt 90-tal rakt igenom.

1996 rullades den skattehärva upp som för alltid kom att förändra synen på professionell idrott i Sverige. Förr om åren en folkrörelse med ideella ideal – i moderna tider alltmer kommersialiserad och nedlusad med begrepp som skatteplanering och spelrättigheter.

Det började med att Robert Nordmark kom hem från NHL till Västerås 1992. För att få Nordmarks "spelrättigheter" betalade VIK Hockey ett miljonbelopp till ett utländskt bolag. Kammarrätten dömde sedan Robert Nordmark till att betala skatt- och tilläggsavgifter på ett motsvarande belopp. I Leksands falls rörde det sig om skatterevision mot nio spelare, samt forne tränaren Wayne Fleming.

– Flera klubbar gjorde på liknande sätt på den tiden. Vi hörde oss för om hur uppläggen såg ut och rådfrågade experter hos försäkringsbolag om vad som gällde. Det var i gråzonen, men alla andra lag gjorde likadant så vi trodde att det skulle gå bra, säger Olle Öst.

– Men sen brakade helvetet loss.

Leksands IF:s skattetvist pågick i flera år. Och när den var över fanns inte längre Björn Doverskog kvar i livet.

Den gästvänliga och generösa person han var ska inte överskuggas av skattetvister. Han hade alltid ett leende att bjuda på, och en klapp på axeln.

– Det var ingen rolig tid när folk tittade snett på mig på byn. Men den som till hundra procent backade upp mig i det här var Björn Doverskog, säger Olle Öst.

– Jag ångrar upplägget i dag. Vi var naiva och trodde att det räckte att få godkänt från våra rådgivare. Jag har fått äta upp det många gånger, och jag tog på mig hela skiten. Men... Jag är rätt tålig av mig.

Björn Doverskogs ersättare Nils-Erik Johansson (ordförande) samt Jonas Bergqvist (klubbdirektör) fick fortsätta processen som avslutades i början av 00-talet med en uppgörelse med skattemyndigheterna.

– Man ska komma ihåg att Nils-Erik redde ut det här med en god ekonomisk uppgörelse med Skatteverket. Han fick ju ärva skiten. Men slår man ut allt vi fick betala i skatt och straffavgifter så blev det i runda slängar en miljon per år. Och för det fick vi ett jävla bra lag på 90-talet, säger Olle Öst.

Björn Doverskog blev också själv föremål för granskning. Skattemyndigheterna underkände upplägget där Leksands IF i stället för lön betalade konsultarvoden till Doverskogs eget bolag. Sonen Anders minns den tuffa tiden då Björn fick värja sig mot den värsta kritiken, och hur illa han tog vid sig av att kallas för skattesmitare.

– Ett liknande upplägg är helt legitimt i dag, och det kan det ha varit det även på den tiden. Vi hann aldrig överklaga och driva en process som kunde ha gett ett helt annat utfall. Men det får vi aldrig veta. Även om det i juridisk mening inte var fel är det klart att det finns en moralisk aspekt på ett konsultupplägg, och det får folk tycka vad de vill om. Ser man till all tid han lade ner för föreningen vill jag påstå att hans timlön var högst rimlig.

Olle Öst beklagar att Björn Doverskog lämnade jordelivet med en skatteprocess hängandes över sig.

– Han hade velat reda ut allting och lägga det bakom sig. Allt det där tog väldigt hårt på Björn. Han fick stå i skottgluggen.

Har det solkat hans eftermäle?

– Nej, inte alls. Den gästvänliga och generösa person han var ska inte överskuggas av skattetvister. Han hade alltid ett leende att bjuda på, och en klapp på axeln.

Vad får du för bilder i huvudet när du tänker på honom?

– Jag ser en stor brunbjörn framför mig (skratt). Vi var mycket goda vänner, och jag saknar honom. Han lämnade ett ofantligt tomrum efter sig i Leksand.

Personalchefen som ställde in träningar – och räddade LIF i bilen

Inga Mattsson minns när Björn Doverskog för första gången satte sin fot på Leksands IF:s lilla kansli i mitten av 80-talet.

Han blev inte kvar där särskilt länge.

Klubben hade svåra ekonomiska problem, och dess nye ordförande behövde en plats att jobba ostört på.

– Vi hade ett bedrövligt litet kontor på den tiden. Det var trångt och dragigt, minns Inga.

– Björn hade ingenstans att sitta, så ibland gjorde han köket till sitt kontor (skratt). Diskbänken blev hans skrivbord.

I slutet av 1986 var det bråda dagar för Björn Doverskog. Leksands IF:s ekonomi skulle saneras. Den dådkraftige Doverskog packade ned alla obetalda fakturor i en kartong och satte sig i bilen.

– Sen körde han i väg och parkerade vid Kyrkuddarna för att därifrån reda ut alla räkningar. Han hade en mobiltelefon som han ringde upp sponsorer och fordringsägare med. Det var så han började i Leksands IF, säger Inga Mattsson.

Leksands IF har haft sina finansiella trångmål genom åren, och i och med rekonstruktionen för sex år sedan kämpade klubben som ivrigast för sin överlevnad.

Men det var inga sötebrödsdagar på 80-talet heller.

Bo Berggren minns sitt första möte med Björn Doverskog. Bergsingenjören från Linghed hade blivit vd för Stora AB 1984, två år innan Doverskog inledde sin bana som klubbdirektör för Leksands IF.

Han frågade om de kunde få en check på kontantdelen av beloppet. Han ville gå till banken och lösa in checken direkt.

– Det var ett tillfälle när Leksands IF var väldigt illa ute. Vi förhandlade en gång om året med klubben; vi ville ha ut så mycket som möjligt av vårt sponsorskap, och Björn ville ha så mycket pengar som möjligt för det. Avtalet bestod i att Leksand fick papper från Grycksbo till att trycka "Leksingen" och andra utskick på, de fick matchställen betalda och ett kontantbelopp utöver det, minns Bo Berggren.

– Mitt krav var att matchtröjan skulle vara så ren som möjligt. Så vi köpte ut alla andra sponsorer och satte Stora-loggan på ärmarna. Men Konsumkringlan på skjortsnibbarna fick vi inte bort, för det var ett avtal mellan klubbarna och elithockeyföreningen.

Bo Berggren, Björn Doverskog och övriga mötesdeltagare tog i hand efter att det nya avtalet träffats.

– Sen förde mig Björn lite avsides i rummet och frågade om de kunde få en check på kontantdelen av beloppet. Han ville gå till banken och lösa in checken direkt.

Samarbetet mellan Stora Kopparbergs Bergslags AB och Leksands IF underlättades av att skogsjätten hade en hockeyfantast till chef och att LIF-basen var lätt att ha och göra med. Efter ett par år på posten hade Björn Doverskog fått styrsel på den blåvita skutan och 1989 spelade laget sin första SM-final på fjorton år (förlust mot Djurgården).

– Björn var oerhört charmig, påläst och en man som höll reda på grejerna, säger Bo Berggren som menar att Doverskog hade kunnat göra skillnad även i dagens uppeldade debattklimat i svensk ishockey.

– Se på SHL i dag; du har Djurgården, Frölunda, Färjestad och kanske Malmö. Resten är småklubbar från landsorten, i stort sett. Det är samma fajt nu som vi hade på Björns tid, och jag vågar påstå att han var den enda person som storklubbarna lyssnade på som en representant för landsortsföreningarna. Han lät sig inte trampas ned i skoskaften av de stora, och blev en motvikt till dem. Björn var en kraftfull person som höll Leksands fana högt.

Och som värnade om sin anställda, kan Inga Mattsson intyga.

Lika nödvändigt som det var att representera Leksands IF på flådiga middagar, lika viktigt var det att personalen hade det bra. Björn Doverskog hade balans i sitt ledarskap.

– Att nån brydde sig om oss på kansliet var lite nytt. Vi hade väl varit med på någon julfest tidigare, men inte mycket mer än så. Med Björn fick vi åka på strömmingsfiske och göra andra saker. Han var som en av oss, och det var trevligt att jobba med en så positiv människa, säger Inga Mattsson.

Han hade karisma och var svår att säga nej till. Björn gjorde faktiskt LIF till en maktfaktor i svensk ishockey. Det var Björn Doverskog i Leksand och Kjell Glennert i Färjestad som satte agendan.

Björn Doverskogs tydliga ledarskap gick igen i hans kommunikation med medierna. Carl-Johan Goth var reporter på Borlänge Tidning under Doverskogs tid i Leksands IF, och minns hur den nye klubbdirektören fick börja sin blåvita resa i motvind.

– Allt som gjordes i Leksands IF då jämfördes med guldåren på 70-talet. Det var inte de pengarna i hockeyn på den tiden, men Björn kunde sälja in klubben hos sponsorerna. Från att ha varit en rätt amatörmässigt skött förening blev Leksands IF mer proffsigt under Doverskog, säger Goth.

– Han hade karisma och var svår att säga nej till. Björn gjorde faktiskt LIF till en maktfaktor i svensk ishockey. Det var Björn Doverskog i Leksand och Kjell Glennert i Färjestad som satte agendan.

– Björn var visionär och framsynt. Han ville skapa landets ledande ishockeyförening, men utan honom har Leksands IF blivit en klubb i mängden.

Han var en sån som började dagen med ett garv, och hade lätt att ta till humor även när allt gick emot. Det blev tomt utan honom. Ett vakuum.

Även spelartruppen kom i kontakt med Björn Doverskogs okonventionella sida. Leksands nuvarande andretränare Jens Nielsen inledde sin spelarkarriär i föreningen 1987, och fick en klubbchef med känsla.

– Björn var rak och ärlig, och du kunde lita på det han sa, säger Jens Nielsen efter ett nyss avslutat träningspass i Tegera Arena.

– Han skapade en familjär känsla i klubben. Ibland hände det att han ställde in en träning så att vi spelare kunde åka och fiska vid hans stuga i stället. Björn var mån om att folk skulle må bra, och han ställde alltid upp om man behövde hjälp med något.

– Det känns faktiskt jättekonstigt att han inte går omkring här i hallen längre. Pang bom så var han borta. Det var och är jobbigt, han är saknad i klubben än i dag.

Mitt under säsongen 1998-99 förlorade Leksands IF:s sin klubbdirektör, och idrottssverige blev en stor ledarprofil fattigare. Under en fiskeresa i norska Sylen med några vänner brast stora kroppspulsådern för Björn Doverskog. Dödsförloppet var omedelbart.

Inga Mattsson fick informera sina kollegor om den nattsvarta nyheten.

– Björns död kom som en chock för oss alla. Det var ett väldigt hårt slag för hela föreningen när han gick bort.

Björn Doverskog gick bort den fjärde december. Sonen Anders, som då arbetade på marknadssidan i Leksands IF, gick inte tillbaka till sitt arbete förrän efter nyår.

- Jag hade träffat min sambo den sommaren, och vi hade precis flyttat in i vårt nya hem i Hjulbäck. Kvällen innan pappa åkte till Norge åt vid middag hos mina föräldrar. Vi pratade om att de måste komma och se hur vi bodde.

Döden kom emellan. Björn Doverskog fick aldrig se sin sons nya bostad.

– Han var en person som fyllde rummet på något sätt. Och så från en dag till en annan var han bara borta. Det var en knepig känsla, och det var konstigt att gå tillbaka till kontoret och han inte var där. Han var en sån som började dagen med ett garv, och hade lätt att ta till humor även när allt gick emot. Det blev tomt utan honom. Ett vakuum.

Dynastin som aldrig blev – och familjecirkeln som sluts i fjällvärden

Anders Doverskog spelade aldrig ishockey under sina ungdomsår. På nära håll fick han däremot se vad det kunde innebära att leda Leksands IF, och hur klubben engagerade både i bygden som landet i stort.

Känslospannet sträckte sig från blommor på hustrappen till arga insändare på 80- och 90-talen.

När han själv blev klubbdirektör 2012 blev han snabbt varse att det nya medialiserade samhällets offentliga klimat var betydligt råare. Rekonstruktionen som genomfördes under vintern 2012-13 möjliggjorde förvisso att Leksands IF kunde fortsätta i Hockeyallsvenskan och sedermera ta klivet upp i SHL, men att skriva av skulder på mångmiljonbelopp sågs inte med blida ögon av de mest rabiata av motståndarfans.

Det grämer mig att han inte fick uppleva tiden som pensionär, men samtidigt vet jag att han levde ett oerhört rikt liv.

Nu var det inte insändare i tidningen längre. Nätet svämmade över av hatfulla kommentarer och Anders Doverskog fick ta emot hotfulla samtal.

– Det tycktes och det tänktes om Leksands IF, det var intervjuer hit och dit och jag upplevde att det var väldigt svårt att få någon arbetsro. Jag trodde inte att de sociala medierna skulle ha sån inverkan på jobbet, men de satte ett rejält tryck på verksamheten. I stället för att ägna sig åt ens uppdrag fullt ut hamnade vi ofta i skyddsvärn.

– Till slut märktes det i styrelsen att folk tog intryck av vad som skrevs på nätet. I ett sånt klimat är det lätt att bli populistisk, i stället för att lägga en plan och arbeta efter den oavsett vad. Som tjänsteman hamnade jag mittemellan olika grupperingar i styrelsen, och vi drog inte åt samma håll. Till slut ledde det till min avgång.

Anders Doverskog fick lämna sitt uppdrag för Leksands IF, bara två år efter hans tillträdande på posten. Styrelsen motiverade sitt beslut med att klubben hade dragit in för lite pengar under hans tid som vd.

– Jag har en professionell syn på det som hände. Styrelsen har sista ordet, och har den en annan uppfattning än den operativa ledningen så delar man på sig. Det var så klart jobbigt just när det hände, men jag har lagt det bakom mig.

Snart fem år efter uppbrottet med Leksands IF lever Anders Doverskog ett annat liv, långt från den hektiska tillvaron som LIF-bas och en bit bort från offentligheten. Tillsammans med hustrun Linda köpte han år 2015 Lövåsgårdens Fjällhotell, och numera bor paret i den lilla byn norr om Idre tillsammans med döttrarna Emma och Celine.

Det blev ingen ny Doverskog-dynasti i Leksands IF.

Men på ett annat sätt sluts familjecirkeln uppe i Dalafjällen.

– Mot slutet av sitt liv satt pappa och dagdrömde om att få möta våren uppe i fjällen. Han ville prova på att bo i vildmarken i hundra dagar, och drömde om en tillvaro där han skulle få styra sin tid själv och göra vad han ville. Men så kom skattehärvan och då knöt han näven en sista gång. Han kunde inte sluta utan att få rätsida på saker och ting, säger Anders som kan sägas ha förverkligat både sin fars och sin egen dröm.

– Jag vet att han hade tankar på vem som skulle ersätta honom i Leksand. Han hade varit påpassad i offentligheten i 25 års tid och gjort en otrolig resa. Han ville ha mer tid över för familjen, skogen och naturen. Det grämer mig att han inte fick uppleva tiden som pensionär, men samtidigt vet jag att han levde ett oerhört rikt liv. Han hade nog tyckt att jag gjort rätt som flyttat hit, för pappa hade uppskattat de värden vi lever efter här uppe.