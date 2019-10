Hockeyallsvenska supportrarnas ilska – skickar öppet brev till förbundet om spelschemat: "Skjuter sig i foten"

På onsdagen skickade supporterföreningarna i hockeyallsvenskan ut ett gemensamt öppet brev i protest mot säsongens spelschema i svensk ishockey.

Anledningen?

Fördelningen av helgmatcher. I synnerhet lördagsmöten. Supporterföreningarna poängterar i brevet att SHL-klubbarna spelar över fyra gånger så många lördagsmatcher och varnar för att det kan slå tillbaka mot hockeyallsvenskan på längre sikt.

– Vi är övertygade om att lördagsmatcher är en enormt viktig komponent för hockeyallsvenskans överlevnad. Det är för få av dem i dag, säger profilerade SSK-supportern Johan Myrberg.

Varför tror ni att de är ”enormt viktiga”?

– För det första är lördagar en bättre publikmatch än andra. SSK har, enligt vad de säger, i snitt 400 mer åskådare på lördagar än resten av säsongen. Det finns också en möjlighet för supporterklubbarna att åka till varandra och skapa en annan inramning. Den i sin tur skapar en arena man vill komma till och investera i. I stället för en arena där det bara finns en klack och är tyst.

Med andra speldagar tror Myrberg att det kan slå tillbaka mot intresset för serien.

På sikt i ännu större utsträckning.

– Det är familjedagen och det är där vi fostrar nästa generation av supportar. Om man inte har lördagsmatcher så förlorar man den generationen. För man kan inte släpa med en sju- eller nioåring på en kvällsmatch om det är skola dagen efter. Jag ser redan att det kommer att vara svårt att övertyga Netflix- och Ipad-generationen att gå på en tre timmar lång hockeymatch. Om vi inte ens ger dem grunden med lördagsmatcher kommer det inte att gå, säger han.

I brevet kräver hockeyallsvenskans supporterföreningar – samtliga klubbar utom Kristianstads har skrivit under – förändring.

– Från makthavarnas sida tror jag att man blundar för problemet. Om någon annans intresse eller tv-rättigheter ska väga tyngre än supportrarna när det gäller att ha hockey på lördagar kommer man att få höra att det inte är något vi accepterar, säger Johan Myrberg.

Tycker ni att hockeyallsvenskan lagt sig för platt mot C More här?

– Vi har inte ens svaret på om det är C More som är hindret i den här frågan. Men låt oss säga, rent teoretiskt, att det är TV-avtalet som reglerar det här, då borde de eventuella pengar som kommer in i tv-avtalet räknas av mot minskade publikintäkter, minskade intäkter i barer och risken för minskat supporterskap i framtiden. Därefter kan man presentera det riktiga värdet av TV-avtalet, som kommer att vara betydligt lägre. Jag är inte säker på att det är en bra affär i längden.

Läs supportrarnas upprop nedan.

Brevet till Hockeyallsvenskan

”Supporterföreningarna i Hockeyallsvenskan kräver fler lördagsmatcher.

Säsongen 2019/20 har samtliga klubbar i Hockeyallsvenskan totalt 37 lördagsmatcher ihop, att jämföras med SHL:s 151. Supporterföreningarna kräver ett Hockeysverige där både SHL och Hockeyallsvenskan har möjlighet att spela matcher på lördagar.

Många klubbar i Hockeyallsvenskan har sedan tidigare ekonomiska problem och bristen på lördagsmatcher förstärker dessa och kommer ge ekonomiska konsekvenser också på lång sikt.

Lördagsmatcher ger möjligheter för klubbarnas supportrar att resa till varandra vilket både ger ökade publikintäkter samt ett levande arenautrymme. Två klackar i arenan ökar stämningen och inramningen vilket i sin tur ger en arena värd att spendera pengar i. Lördagsmatcher möjliggör bra stämning vilket lockar både mer publik och sponsorer.

Lördagsmatcher med tidig start är en förutsättning för att familjer med mindre barn ska kunna gå på ishockey. Att fortsätta som idag gör att Hockeyallsvenskan riskerar att förlora en hel generation supportrar som inte växt upp med ishockey på plats och vars framtida supporterskap och ishockeyintresse kommer konkurrera med Netflix och sociala medier. Utan lördagsmatcher är denna kamp förlorad på förhand.

Att som idag offra lördagsmatcher som en följd av ett TV-avtal är tveksamt både ifrån ett långsiktigt perspektiv men också här och nu då en hel del av de TV-pengar som kommer in, direkt förloras i andra änden som en följd av minskad publik (barnfamiljer och bortasupportrar). Vi är även oroliga för att supporterkulturen i Hockeyallsvenskan riskeras att försvagas rejält om den här snedfördelningen fortsätter.

Supporterföreningarna kräver även att serieläggarna aktivt försöker lägga de matcher som spelas på lördagar mellan klubbar där det finns en möjlighet att anordna bortaresor mellan städerna. Dessa matcher måste alltid ha förtur till just lördagar.

// Supporterklubben (Södertälje), Black Army (AIK), Allmänna Supporterklubben (AIK), Lumberjacks (Modo), VIK Support (Västerås), BIK Support (Karlskoga), Timrå IK Supporterklubb (Timrå), Blackbugs (Karlskrona), Hästen Fanz (Vita Hästen), Green Devils (Björklöven), Rödblåa Fans (Västervik), Gröna Brigaden (Tingsryd), Faleijs1935 (Mora) och Red Lions (Almtuna).

Fotnot: Kristianstad har ännu ingen formellt organiserad supportklubb.