Hitachi ABB: ”Vi vill starta löneförhandlingarna i en god gemensam anda”

Varför väljer ni att kompensera för utebliven retroaktiv lön?

– Vi vill med denna delöverenskommelse med våra fackliga parter starta årets löneförhandling i god gemensam anda med att betala ut detta engångsbelopp för att överbrygga den sena starten på årets revision, svarar Malin Estelli.

När betalas dessa 3 400 kronor ut?

– Engångsbeloppet betalas ut nu på decemberlönen för de som omfattas av överenskommelsen.

Är det 3 800 anställda som berörs?

– Det berör merparten av våra anställda, cirka 3 400. De som omfattas är de medarbetare som var tillsvidareanställda per den 1 april 2020 och som fortfarande är anställda per den 1 november 2020 och som inte har lönejusterats till 2020 års nivå under perioden april till oktober.

Vad kostar denna kompensation för er, för det tillkommer väl sociala avgifter på cirka 40 procent?

– Inget vi går ut med.

När börjar nya avtalet egentligen gälla och hur långt fram i tiden sträcker det sig?

– Engångsbeloppet gäller som överbryggning för perioden 1 april till 31 oktober. Den ordinarie lönerevisionen sker med start från den 1 november 2020 och sträcker sig fram till 2023.

Vad innebär nya avtalet i procent?

– Industriavtalet är 5,4 procent över 29 månader och vi inom Hitachi ABB Power Grids för just nu diskussioner med våra fackliga parter, svarar Malin Estelli via epost.