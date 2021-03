Historisk Tusse i tårar efter braksegern: "Ni förändrade mitt liv"

Med låten “Voices” tar Tusse Chiza hem förstaplatsen i Melodifestivalen med 175 poäng, i något som enbart kan beskrivas som en jordskredsseger.

Hemligheten bakom framgången? Den som frågar Tusse får svaret att bidraget "Voices" helt enkelt är en urstark hitlåt.

– De fyra låtskrivarna har skapat något som är större än sig själva, större än mig, säger han på presskonferensen efter finalen.

Sedan brast den 19-årige segraren ut i tårar.

– Jag känner mig så stark när jag lyssnar på den här låten. Tack, ni förändrade mitt liv!

Tusse passade även på att dela ut en känga till alla belackare som kantat hans väg under uppväxten.

– Fuck you till alla som tyckte att jag var töntig som hade nagellack.

"Solklar vinnare"

Tusse behövde 40 poäng från tittarna för att ta sig förbi Eric Saade.

Han fick 96 poäng. Därmed var saken klar, något som även Saade tillstod som självklart under presskonferensen.

– Det var en solklar vinnare i år, det var ingen av oss andra som var nära, säger Eric Saade.

– Det var kanske inte så spännande på slutet, även om programledarna ville göra det spännande.

Saade vann Melodifestivalen 2011 och har en aning om hur årets vinnare känner sig.

– Det där solskenet, den där glädjen som jag ser i Tusse nu – jag har ju varit där själv, säger han.

Kom till Sverige 2006

19-åringen uppmanades att söka till Melodifestivalen av Christer Björkman när denne var gästdomare i ett "Idol"-avsnitt som Tusse medverkade i 2019.

Det var något som Tusse, som vann "Idol" det året, tog fasta på när han kallades upp till vinnarpodiet efter tävlingen.

– Christer Björkman kollar på mig som en stolt pappa. We did it!, säger han.

Tusse Chiza kom till Sverige från Kongo-Kinshasa som flyktingbarn 2006, och bor nu hos sin bonusfamilj i Tällberg, Dalarna. Förutom att representera Sverige i Eurovision i Rotterdam kommer han även att ta studenten i vår.

Ett faktum han inte glömt bort trots segern i Melodifestivalen.

När Måns Zelmerlöw frågade om segraren var "taggad på Eurovision" blev svaret:

– På måndag har jag en naturkunskapsinlämning som jag är väldigt taggad på.

Bister Christer Björkman

Sändningen från Annexet i Stockholm förflöt smärtfritt, fram till att det var dags för de internationella jurygrupperna att presentera sina poäng.

Festivalgeneralen Christer Björkman såg märkbart irriterad ut när han miste kontakten med både Storbritanniens och Schweiz representanter, och därefter tvingades dela ut de ländernas poäng själv.

På presskonferensen efteråt var det däremot en glad och avslappnad Björkman som berättade om den stressiga direktsändningen.

– Jag försökte bara hålla mig lugn och faktiskt ta in vad som var problemet. Det fanns bild men vi hörde inte vad de sade. Det var stressande, men å andra sidan är hela den här situationen stressande, så det är egentligen inte så stor skillnad när det händer sådant här, säger han.

Tea Oscarsson/TT

Sofia Sundström/TT

Patrick Stanelius/TT