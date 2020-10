Historien om Rocky fick ett lyckligt slut: "Jag har alltid trott på änglar"

Hunden Rocky försvann under spektakulära former när polisen skulle lämna in honom på veterinärstationen i Kråkberg. Sedan dess har hundratals sökt med ljus och lykta och tusentals av Sveriges hundintresserade har engagerat sig.

Under fredagen var miraklet framme, Rocky hittades i vassen nere vid vattnet i närheten av veterinärstationen i Kråkberg.

Där hade han fastnat och kunde räddas för att tas till veterinärstationen.

Efter det kunde han komma hem till sin familj i Furudal.

– Det är helt underbart, han är hemma nu. De viftar på svansen och nosar på varandra. Ozzy och Rocky är så glada, säger Ros-Mari Bergman med ett avslappnat skratt.

Familjen hade börjat tro det värsta.

– Efter fem dagar så började vi tänka att han nog inte är vid livet längre, berättar Ros-Mari Bergman.

Nu vill familjen tacka alla som varit inblandade i sökningen och alla som stöttat.

– Från mig och min familj vill vi säga att vi tackar allihopa så otroligt mycket. De har ett hjärta av guld, vi tackar polisen, vi tackar Minette och alla på Facebook, säger Ros-Mari Bergman.

Rocky får dessutom bästa möjliga behandling hemma i Furudal.

– Han håller på att duschas i varmvatten och bli ren. Sen ska vi mysa. Han behöver ta det lugnt och återhämta sig.

– Man vet ju inte hur han har haft det i tolv dagar. Det måste varit fruktansvärt och ensamt. Han har gått ner i vikt lite, det syntes.

Slutligen berättar Ros-Mari vad hon tror hjälpt till i finnandet av Rocky.

– Det var en sån härlig solskenshistoria. Jag har alltid trott på änglar och det här måste varit något där uppe som hade ett finger med i spelet.