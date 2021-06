Hermodssons hyllning till Mora IK:s klubbikon efter avskedet: ”Önskar man kunde haft honom i klubben för alltid”

Alexander Hilmerson har spelat i samma klubb under hela sin karriär – fram tills i dag. Något som är minst sagt unikt i ishockeyvärlden.

I en intervju med Sporten berättar nu Mora IK:s klubbdirektör Peter Hermodsson om beslutet.

– Det är ett sportsligt beslut som vi i klubben har tagit. Vi tycker, honom inkluderad, att det är dags att prova något annat. Han har haft det kämpigt och bara spelat matcher från och till. Men det är en fantastisk kille och en ikon i klubben, säger han.

Det är få som har ett så stort klubbhjärta som honom

Under de senaste åren har forwarden varit hårt drabbad av skador och missade så sent som 2019/2020 en hel säsong på grund av en ryggoperation. Många Mora-fans var sedan glada när nyheten om Hilmersons comeback i klubben kom i början av september förra året, men även under den här säsongen har 30-åringen missat flera matcher på grund av skador. Något som nu påverkar beslutet om hans framtid i klubben.

– Klart att det spelar in. Han har haft en extrem otur och något som har påverkat honom mycket, vilket är tråkigt. Till slut är det tränarna som tar det slutgiltiga beslutet rent sportsligt, för de måste kunna räkna med att alla är friska och hela, annars blir det väldigt sönderryckt. Det var längesedan han fick spela en hel säsong. Han har kört fast lite och så sätter han höga krav på sig själv, säger Hermodsson.

Vad har ni sagt till varandra?

– Johan (Hedberg) hade ett möte med ”Hilmer” och sa att han inte ser honom i en roll nästa år. Det är inga hard feelings, han förstår det här. Vi har sagt att han har betytt otroligt mycket och vi stänger inte dörren för framtiden.

Vad säger du om hans insatser i föreningen?

– Han är helt unik. Det är få som har ett så stort klubbhjärta som honom och det är ovärderligt vad han har gjort för Mora IK. Hade han varit frisk så tror jag att han hade spelat betydligt högre upp under sin karriär. Vi såg hans potential och vi hoppades att han skulle komma dit. Allting har ett slut. Vi kommer att följa Hilmer så får vi se om det lossnar.

Det kommer att kännas extra jobbigt...

Ett starkt minne som Hermodsson delar med Hilmerson är naturligtvis när de tog klivet upp till SHL 2016/17.

– Då var jag gladast för hans skull. Vi har gått igenom mycket under mina tio år. Det är bara att önska honom lycka till.

Var Hilmersson nu kommer spela under nästa säsong är ännu inte klart.

– Han var förtegen om det och det får man respektera. Men att han kommer att spela på en hög nivå är jag övertygad om.

Hur kommer det bli att se honom en annan tröja?

– Det kommer att kännas extra jobbigt just eftersom att han har varit så unik.