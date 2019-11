Hemmaborgen har blivit ett skräcktempel – Leksandsbacken om mardrömssviten: "Fansen måste förstå..."

Ännu en hockeyfest i Tegera Arena.

Ett par dagar före löning, men ändå nära 6 000 åskådare.

Ännu en lika blytung som solklar förlust.

Luleå besegrade Leksand med hela 5–0 till slut. Trots att hemmalaget inledde urstarkt och hade 16–2 i skott – och en handfull högkaratiga målchansen – hade gästerna med sig en 1–0-ledning efter matchens första tjugo minuter.

I mittperioden avgjorde sedan två nya Luleåmål matchen, där 3–0-målet var en bjudning bakom egen kasse av LIF-forwarden Spencer Abbott.

I och med förlusten är Leksand ny tabelljumbo i SHL, och få de fyra raka förlusterna efter landslagsbrejket har dalalaget en målskillnad på hisnande 2–20.

– Det är tungt just nu. Jag har svårt att sätta ord på det här, men det är alldeles för dåligt.

Jonas Ahnelöv får möta pressen efter ännu en förlust. Blicken är sorgsen och riktad ned i golvet. 31-åringen och hans lagkamrater i Leksand vill så mycket just nu, men får ut så lite på isen.

Förstaperioden är symptomatisk för läget laget befinner sig i, menar backen.

– Motvinden är jävligt stark just. 16–2 i skott i första perioden och vi ligger ändå under. Det är ganska talande, va? Men det är ingen som tycker synd om oss. Vi får fortsätta gnugga på, även om det är tungt just nu. Det gäller att se positivt på det.

Som vad då?

– Ja du... Vi skjuter ju i alla fall mycket i dag. Det gäller att bara få in pucken så lossnar det kanske. Det är nån jävla vägg vi måste få ner. Vi har 16–2 i skott och riktiga chanser. Det är sjukt att vi ligger under då.

Luleå tog över spelmässigt i andra perioden, gjorde två mål och vann skotten 16–6 – något som ytterligare vidimerar Leksands svaga spel i mittakten.

– Vi blir ett helt annat lag än i första. Det händer ingenting, och det funkar ju inte.

Efter 0–3-målet – när Spencer Abbot tappar puck i egen zon – reagerade du kraftigt i båset. Dina tankar om den situationen?

– Det är sånt som händer i hockey. Får han pucken en centimeter högre upp så går den över bladet på deras kille. Små marginaler, såna där har man själv gjort några gånger. Vi får fortsätta prata med hockeygudarna så att vi blir polare framöver. Det är fortfarande många matcher kvar.

Är det inte bedrägligt att tänka så? Att det löser sig?

– Nej, det är klart att vi inte får tänka att det ska lösa sig av sig själv i den här serien. Alla lag vill slå oss, så är det, och vi får ta en match i taget.

Och nu är ni sist i serien...

– Jävligt tråkigt. Längre ner går inte att komma. Men nu är det bara att se uppåt och försöka hålla ihop en bra prestation genom en hel match och inte bara i delar av den. Så jävla svårt kan det inte vara.

I och med att Linköping och Växjö också förlorade under lördagen är avståndet upp till säker mark fortsatt fyra poäng stort för Leksand. Men då Oskarshamn slog Färjestad passerade smålänningarna masarna i tabellen med tre poäng.

I publikligan är Leksand femma i SHL (6 309 åskådare i snitt per match) just nu, men har förtvivlat svårt i Tegera Arena. Luleådebaclet var lagets sjunde raka förlust på hemmaplan.

– Sju raka torsk hemma? Det är hemskt jobbigt just nu. Jag vet inte vad jag ska säga mer än att vi måste tacka de fans som kommer hit och stöttar oss (5 842 mot Luleå). Klart fan vi inte vill förlora, vi gör alla vårt bästa men just nu går det inte vår väg. Vi behöver ha alla med på båten, vi kan inte hålla på och gnälla på vissa spelare utan måste hålla ihop, säger Jonas Ahnelöv och fortsätter:

– Det hjälper inte att hänga ut folk, och fansen måste förstå att vi gör vårt bästa. Men det är klart att man vill göra mer för dem, vi vill ju ge dem tio mål framåt så som de hejar och ropar. Vi får fortsätta gnugga och jobba hårt, då kommer det vända.

Du har fortfarande en stark tro på laget?

– Ja, för helvete! Vi måste se positivt på det även fast vi är långt efter. Jag är övertygad om att bara vi fortsätter gnugga på så vänder vi den här jävla trenden.