Hemma hos Gustaf Norén inför hans nya strövtåg: "Jag är varken cirkusartist eller sjöman"

När DT hälsar på i Månsgården i Dala-Floda har Gustaf Norén samlat några av deltagarna i sommarens turné för brainstorming och repetitioner i gårdens stora loge, för några år sedan ombyggd till en modern studio.

"Några år" är ett relativt begrepp när det handlar om en gård med en lång och variationsrik historia och om poesi och musik som redan betraktas som evig.

Ljuset flödar in genom de stora spröjsade fönster som placerats innanför de stora och för tillfället öppna logportarna. Under de takåsar där det förr förvarades hö och under älgjakten hängdes in tunga älgkroppar dansar nu toner och sköna melodislingor.

Här spelades låtarna till Mando Diaos succéplatta "Infruset" in och här kommer musiken och idéerna självmant till hemmansägare Gustaf Norén, som kompletterat gården i byn med en fäbod på "utmarken".

– Här är alla låtar skrivna och alla skivor inspelade sedan den dag jag köpte gården. Här behöver jag aldrig tvinga mig till skapande.

Kärleksfullt beskriver han Dala-Floda och bygdens spelmanstraditioner som det Borlänge han växte upp i – en by som ännu inte blivit stad – och där bandkulturen var och är det som låtmusiken varit och fortfarande är i Floda socken.

– Musik och spelglädje är inga tavlor som hängs upp på väggen för att betraktas på avstånd, musik och spelglädje ska upplevas – gärna inifrån – som under ett spelkafé i Floda församlingshem. Det är den stämningen jag vill ta med mig ut på sommarturné, förklarar han.

När Gustav för fyra år sedan lämnade sina kamrater i Mando Diao och gruppens framgångsrika skivproduktion och stora turnéer var det just för att hitta tillbaka till musikens innersta väsen, att komma närmare och kunna kommunicera med sin publik.

– Jag har upplevt vad jag tycker är extrema former av musikutövning. Ibland får jag frågan hur det har känts att spela inför 70 000 personer och mitt svar är att det kändes lika kallt och dött som om jag varit i Antarktis för att analysera växtlivet.

Att spela inför 70 000 personer kändes lika kallt och dött som om jag varit i Antarktis för att analysera växtlivet.

Han betonar att det inte är kritik av bandkamrater eller publik, utan av en konsertform där musikutövare och publik skiljs åt av ett "förfärande säkerhetsdike" och där kommunikationen sker via gigantiska högtalaranläggningar.

– Stora skivsläpp bygger på stora turnéer och jag är varken cirkusartist eller sjöman...

Därför står Gustav Norén nu – barfota – på ett nytt furugolv i en gammal loge, omgiven av nära vänner, och förbereder ett program inför en "liten" turné.

"Står" är förresten en sanning med modifikation – i själva verket är han ständigt i rörelse när han samtalar med sina spelkamrater, byter instrument, låter kroppen falla in i takten och bli ett med musiken – och dricker kaffe.

Vid sidan av Gustaf är det nämligen en balja kaffe – på en pall – som är den här scenens centralpunkt.

– Kaffe är viktigt för både gemenskap och tankens klarhet, påpekar han och fortsätter:

– Rutinerade spelmän har alltid med sig fika. Fiolen får vila på ett knä när de fikar och snackar. Musik är en social konstform.

På kort tid hinner han med resonemang om likheterna mellan musik och idrott, om att det aldrig är för sent att lära sig något nytt, om vikten av att dela med sig av erfarenhet och ta hand om intresserade unga, om värdet av traditioner och om betydelsen av tryggheten i en familj.

– Att nu få jobba tillsammans med min lillebror Viktor (känd från bland annat Sugarplum Fairy, reds anm) är fantastiskt. Vi har alltid musicerat tillsammans och nu har vi bjudit in varandra till ett gemensamt projekt där vi får utbyta erfarenheter och utvecklas tillsammans.

Gustaf bjöd också in några närstående musiker och spelmän, bland andra snickaren och spelledaren i Floda spelmanslag Einar Sandin.

– Vi är grannar och han har bland annat byggt om logen till studio. Och vi kan träffas och musicera under enkla förhållanden och när vi själva vill, säger han.

Men Einars drömturné med bröderna Gustaf och Viktor Norén var nära att gå om intet.

– Jag kapade ett trästycke, något som jag gjort tusentals gånger, och blev lite nonchalant. Det brände till i handen och när jag tittade ner såg jag att sågklingan trasat sönder tre av mina fingrar, berättar Einar

Men senorna var oskadda och nu laddar Einar – tillsammans med ”spelmanslärlingen” Gustaf – inför sommarens turné.

Han blundade och spelade – och efter tio minuter kunde han spela en låt.

– Jag har gett Gustaf några fiollektioner och imponerats av hans musikalitet. Han är ett underbarn och har ett imponerande gehör. Han blundade och spelade – och efter tio minuter kunde han spela en låt. Det enda jag kan lära honom är viss stråkteknik, berättar Einar, som ser fram emot kommande spelningar:

– Det blir en stor upplevelse. Jag får ju förmånen att musicera med två av våra stora svenska nutidsmusiker.

Och det blir faktiskt en turné med två Gustaf – Norén och Fröding. Norén eller Måns Gustaf, som han ibland kallar sig i kraft av att han bor i Månsgården, har tonsatt ytterligare ett par dikter av Fröding.

Turnén, som omfattar åtta spelningar och inleds den 29 juni på Frödings minnesgård i Karlstad, blir därmed lite av en fortsättning på Infruset och den älskade "Strövtåg i hembygden". Med tanke på att den omfattar konserter i från Floda- och Karlstadshorisonten sett lite avsides belägna metropoler som Göteborg, Visby och Uppsala skulle den kunna beskrivas som "strövtåg i grannbygderna".

När man matats med Disneylåtar under 50 år kan exempelvis "Uti vår hage" låta lite som en begravningslåt.

– Vi kommer att blanda mina visor och Viktors musik med traditionell folkmusik och väva samman dem för att skapa sommarstämning med några stänk vemod. När man matats med Disneylåtar under 50 år kan exempelvis "Uti vår hage" låta lite som en begravningslåt, tycker Gustaf, som vill ge den svenska visan – och vemodet – upprättelse.

Utanför logportöppningens spröjsade fönster har ett moln avskärmat solen, nästan som att förstärka vemodskänslan över den svenska sommarens förgänglighet.

Men Gustaf påminner om att solen finns kvar och att det kommer fler sommardagar och nya möjligheter till sommarupplevelser:

– Jag vill gärna att årets turné blir en sommartradition, att vi hittar nya mysiga smultronställen att spela på. Då kan fler upptäcka tjusningen med publiknära musik med sammanhang, utan smink och gigantiska högtalare.

Under "molntiden" har Gustaf bytt ut gitarren mot en ståbas och repetitionen – musikstunden – fortsätter. Solens strålar tränger genom molnet och det vete tusan om inte sommarvisan övergår i dur.