Hemliga kyssen i Bonde söker fru – Lisa berättar: ”Visste inte”

I slutet av onsdagens avsnitt av Bonde söker fru fick tittarna se hur spannmålsbonden Pontus Mikaelsson, 35, kysser en av tjejerna på gården. Klippet är en förhandsvisning inför nästa veckas avsnitt.

Lisa Lindvall, 31, från Borlänge berättar att hon inte kände till kyssen innan hon såg programmet.

– Den biten kände jag inte till, jag visste inte vad som hände när de två gick iväg, säger hon och fortsätter:

– Men jag blev inte jätteförvånad. Det är det programmet går ut på, att det ska uppstå någonting.

När avsnittet som visades under onsdagskvällen spelades in hade hon och de andra tjejerna just anlänt till Pontus gård i Dalvik mellan Torsång och Vika.

Stämningen tjejerna emellan var god, berättar Lisa. Vad de hade för sig under de enskilda dejterna med Pontus Mikaelsson talade de dock inte om.

Man bygger upp någon slags mur

– Vi snackade inte om sådana saker. Vi pratade mycket om andra grejer, men inga detaljer om vad man gjort med Pontus på tu man hand.

Varför inte?

– På grund av situationen. Vi var vänner när vi kom dit, men samtidigt dejtade vi alla samma kille. Man bygger upp någon slags mur.

TV4:s dejtingprogram går, precis som Lisa Lindvall säger, ut på att bönder dejtar flera olika personer samtidigt. För att klara av det krävs det ett lugn, säger Lisa.

– Jag visste vad programmet går ut på och visste att det skulle ske sådana saker. Han ska göra det han behöver för att ta reda på vad han känner.

Jag försökte bara hålla mig lugn

Därför blev Lisa inte sårad när hon fick se kyssen, eller oroad de gånger Pontus gick iväg med en annan tjej.

– Jag försökte ha distans till det, ett nyktert mindset. Jag ville inte fladdra iväg i känslorna, jag tror att man lätt kan få för sig att man känner mer än vad man egentligen gör i sådana här situationer. Jag försökte bara hålla mig lugn.

Bonde söker fru visas på TV4 onsdagar klockan 20.00.