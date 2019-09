Hemköp utsatt för två rån i helgen – chefen om känslorna: "Extremt stolt över personalen"

Under fredagskvällen rånades Hemköp i Avesta. Två dagar senare var det dags igen. Flera rånare tog sig in i butiken och rånade affären under söndagsförmiddagen.

Kristoffer Pettersson är butikschef för Hemköp, han beskriver helgen som omtumlande.

– Det som hänt är värdelöst, men jag är extremt stolt över hur personalen har hanterat situationen vad gäller rutiner och hur de hanterat efterdyningarna, säger han.

Pettersson säger att hans fokus under de senaste dagarna har handlat om två saker.

– Fokus har varit helt och hållet på personalens välmående och att finnas behjälplig för polisen för att assistera dem i deras arbete.

Under söndagen och måndagsförmiddagen hade Hemköp stängt för att samla ihop personalen och gå igenom allt som hänt. Pettersson säger att det ur mötena och aktiviteterna framkommit en från personalgruppens sida gemensam önskan.

– Personalgruppens samlade åsikt var att vi skulle öppna upp butiken så fort som möjligt. Det var samma inställning efter det som hände i fredags också.

– Jag är extremt stolt över personalgruppen och den styrkan de visat upp under de här dagarna. Vi har en framtidstro och det är ingen som visar någon tendens på att gräva ner sig.

Är det någon som uttryckt oro kring det som hänt?

– Såklart har de gjort det på ett eller annat sätt. Det är klart att konsekvenserna av det som skett är att det blir mycket frågor och funderingar.

Kommer ni vidta några extra säkerhetsåtgärder?

– Ja, absolut. Jag vill inte gå in på detalj vad vi kommer att göra, men jag kan säga att vi jobbar efter en rejäl handlingsplan nu.

– Vi kommer titta på diverse säkerhetslösningar för att skapa ytterligare trygghet i butiken och personalen.

De som varit i tjänst under dessa rån, kommer de ta en paus eller vill de fortsätta jobba nu direkt?

– Deras önskan är att fortsätta jobba som vanligt.

Är det någon ur personalen som uttryckt att hen är rädd för att jobba på kvällen?

– Inte uttryckligen. All personal har uttryckt en önskan om att fortsätta gå på sitt ordinarie schema. Och det tycker jag är oerhört positivt. Det tyder på att det finns en enorm styrka i gruppen och att de känner sig trygga med varandra.

Kom rånarna över stora byten vid rånen?

– Jag vill inte gå in på det i detalj, men jag kan säga att de inte kom över mycket.

Hur kommer ni jobba de närmsta dagarna med personalen?

– Det finns alla förutsättningar för samtalsstöd för de som känner ett behov av det. Det finns till och med obegränsat samtalsstöd, om de vill det.

Pettersson tillägger:

– Jag tror egentligen vi alla bara vill tillbaka till vardagen nu.