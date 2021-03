Hellkvist bryter tystnaden efter smällen – rasar över jämförelsen med Cehlarik: ”Var väl en jäkla skillnad?”

När Frölundas Joel Lundqvist i början av februari tacklade Leksands forwardsstjärna Peter Cehlarik (i en match i Tegera arena som hemmalaget vann, 3–2), tvingades slovaken att utgå skadad.

Leksandstränaren Björn Hellkvist var i tv-intervjun efteråt upprörd över att Lundqvists tilltag inte renderat i mer än en tvåminutersutvisning för interference.

– Jag tycker vi är ute på jävligt tunn is i Sverige om vi godkänner att man tar bort målskyttar, framspelare och dyra importer som gör det förjävla bra. Jag tycker inte det är okej någonstans att man kör över Peter Cehlarik när han inte har pucken, sa Hellkvist till C More.

Som jag ser det går det inte att undvika den här smällen som Högström åkte på

– Då får det vara öga för öga, tand för tand. Vill vi ha hit ”goons” och fajters? Inte fan vet jag. Ska vi inte ha hit den typen av hockey, då får vi döma matchstraff på de situationerna.

I tisdagskvällens match mellan Djurgården och Leksand på Hovet visades gästernas lagkapten Patrik Zackrisson ut för en tackling på Marcus Högström, sedan ”Zackes” axel träffat huvudet på Dif-backen som sträckte sig efter pucken då kollisionen uppstod.

Zackrisson fick matchstraff för sin huvudtackling, och fick under onsdagen sin dom från Svenska ishockeyförbundets disciplinnämnd: tre matchers avstängning och drygt 35 000 kronor i böter.

– Jag pratade med (Marcus) Högström efteråt och ursäktade mig så klart. Det känns skönt att han mådde okej, för det tycker jag är viktigast i det här och att alla förstår att jag inte gjorde det med uppsåt att skada. Det var en olycklig smäll och jag är glad att han är okej, sa Patrik Zackrisson till Sporten direkt efter att domen förkunnats.

Efter matchen mot Djurgården valde däremot Leksandstränaren Björn Hellkvist att inte uttala sig om matchstraffet på presskonferensen.

– Ska vi hålla på och ”trada” om en tackling? Är det det vi ska syssla med, eller berätta att det var en bra hockeymatch? Då får ni fråga nån annan än mig i så fall, sa Hellkvist.

Med knappt 24 timmars distans till händelsen och avkunnat DN-beslut ber Sporten Björn Hellkvist att kommentera tacklingen och dess konsekvenser.

– Tre matcher... Ja, det är väl rimligt. Jag lägger ingen värdering i disciplinnämndens beslut. Nu är det taget och vi som förening får acceptera straffet och gå vidare, säger Björn Hellkvist.

När diskussionen vidgas till avhandla hela ishockeysportens natur har LIF-tränaren mer att säga.

Ingen vill väl se hockey utan tacklingar?

– Som jag ser det går det inte att undvika den här smällen som Högström åkte på. Sen får domare och nämnder tolka reglerna som de gör. Jag kommer aldrig att säga till en spelare att inte tävla om pucken, säger Hellkvist och fortsätter:

– Sen skyller jag inte på Marcus eller så som tar emot tacklingen på ett visst sätt. Det är ingens fel, men så länge vi har tacklingar i hockey kommer såna här situationer att uppstå. Allt går så snabbt där ute, det är på bråkdelen av en sekund där jag tycker att Marcus sänker huvudet en aning och därav träffar ”Zackes” axel. Men Marcus gör ju det inte medvetet, så återigen; hur ska man kunna undvika en sån smäll?

Undertecknads påstående om att Björn Hellkvist är inkonsekvent i sina uttalanden skjuter skåningen resolut ned. Anledningen till hans utspel efter smällen på Peter Cehlarik och tystnaden efter tacklingen på Marcus Högström har att göra med gradskillnaden i de båda tacklingarna.

– Varje situation har ju sin kontext. Du kan inte lyfta ut en situation och jämföra med en annan och se ett mönster. Detta (Zackrissons tackling) var ingen ful smäll som jag ser det. Cehlarik däremot blev tacklad när han inte ens var puckförande. En oschysst tackling med tråkig konsekvens, säger Björn Hellkvist.

– Så det var väl en jäkla skillnad på de två tacklingarna?

Med tanke på hur fort det går ute på isen – går det att komma tillrätta med den här problematiken?

– Det är svårt eftersom att vi spelar världens snabbaste slagbollsport där tacklingar tillåts. Därför uppkommer såna här smällar och därför har spelarna hjälmar och skydd. För ingen vill väl se hockey utan tacklingar?

Fakta/Patrik Zackrissons dom

Nyckelfaktorer: ”Tacklingen träffar huvudet och medför stor skaderisk”, skriver disciplinnämnden i ett utlåtande.

Avstängning: Avstängning från Leksands IF:s tre nästföljande matcher i SHL.

Böter: 35 375 kronor.