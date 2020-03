Hedemorasonen Jesper Boqvist hemma i Dalarna – talar ut efter galna debutåret i NHL: "Var för bra för att skickas hem, men för dålig för att spela"

Det har minst sagt varit ett omtumlande första år i Nordamerika för 21-årige Jesper Boqvist.

Sparkad tränare. Sparkad general manager. Bästa spelaren blev trejdad och ett knasigt NHL-möte med lillebror Adam.

– Det som hände mitt första år tar väl en hel karriär för en många att hinna uppleva, pustar Jesper Boqvist.

Ta bara en sån sak som när bröderna Boqvist fick mötas i en NHL-match med föräldrarna på läktaren.

– Ja, haha! Egentligen är det helt otroligt att vi spelat mot varandra i NHL. Det är ett minne för livet, menar Jesper och berättar om uppståndelsen inför det mötet kvällen innan julafton.

– Jag tror aldrig jag haft så många kameror i ansiktet som efter morgonvärmningen när jag skulle möta Adam i Chicago. Hur det gick?

– Nja, haha! Det blev ju halvfiasko. Jag drog en hög klubba på "lillkillen" efter tio sekunder och sen blev vi båda skadade innan första perioden var slut. Sjukt.

Den storyn är bara en av en massa saker som hände innan allt sattes på paus för ett par veckor sedan.

– Ja, jag var ju i Binghamton i AHL sista tiden och vi fick order om att stanna kvar först i väntan på om det skulle dra igång igen. Men i helgen fick vi besked att det var bättre att åka hem. Många flyg var redan inställda, men jag och Jesper Bratt fick tag i en flight från Newark hem till Sverige.

Rätt skönt att inte vara kvar nu med tanke på hur viruset sprider sig i New York?

– Ja, verkligen. Jag följer det via nyheterna, det sprids väl mest i hela världen där borta nu.

Därför är Jesper rätt nöjd med att vara tillbaka i barndomshemmet i Hedemora, nära gränsen till Gästrikland. Han försöker summera allt som hänt sedan han reste över Atlanten i augusti.

S¨å vi tar väl det från början...

Som började ganska bra. Jesper gjorde mål i träningsmatcherna och fick debutera redan i andra matchen för säsongen mot Buffalo. Men det var lite si och så med speltiden.

– Ja, jag hade väl en rätt undanskymd roll och det var ett flertal gånger som man fick vara med på uppvärmningen och sedan tio minuter innan nedsläpp veta att man skulle sätta sig på läktaren. Det var helt klart nåt nytt för mig, säger han.

Men du kände aldrig att du ville hem?

– Nej, men dom ville att jag skulle stanna. Jag var ju på gränsen hela tiden, men det var liksom inte mitt jobb att åka runt och gnugga i en fjärdekedja åtta minuter per match.

Dom ville ha dig i en första eller andrakedja?

– Ja, så var det. Och jag fick spela också i ett antal matcher. Det handlade mycket om att försöka vara positiv och inte bli uppäten i väntan på chansen.

Så Brynäs var aldrig ett alternativ som många här hemma hoppades?

– Nej, jag spelade då och då i nån toppkedja, så jag var nog för bra för att skickas hem men för dålig för att spela hela tiden, säger han.

Han gjorde sitt första mål i en straffläggning mot Winnipeg, men det räknades inte som matchavgörande. Därför fick han vänta ända fram till slutet av november innan det första "riktiga" målet kom i en match mot Minnesota.

Då hade lillebror Adam, två år yngre backen, redan gjort sitt första NHL-mål för Chicago.

– Ja, han var inte sen direkt att påpeka det, att han var före mig, "lill-skiten", skrattar Jesper.

Två unga grabbar som fått drömmen uppfylld handlar det om. Och nu ska dom sommarträna ihop i Gävle.

– Vi får väl se när vi drar igång på allvar. Men det kryper redan i kroppen nu när säsongen bröts. Så vi har tagit fram vår gamla skottramp från när vi var små och kör lite hemma på gården.

Jesper Boqvist hann spela 35 matcher i NHL för New Jersey Devils innan han skickades ned i farmarlaget i samband med All star game-uppehållet. Och också fick lämna lägenheten i New Jersey med utsikt över Manhattan i New York. Men bara tillfälligt.

– Ja, den släpper jag inte. Men med facit i hand så var det nog bra att jag fick gå ned till AHL. Jag fick spela mycket i Binghamton, mycket power play och så där. Det är drygt två timmar utanför New York jag spelade sista månaden.

Men livet i New Jersey och New York då?

– Ja, alltså utsikten jag har från lägenheten kan man inte klaga på när man ser ut över stan. Det är häftigt alltså och ibland tar jag fram bilder hemifrån Hedemora bara för att jämföra och inte glömma var jag kommer ifrån. Jag tänker ibland att hur hamnade jag här?! skrattar han.

Så du är rätt nöjd ändå`?

– Ja, alltså. Det har varit jättenyttigt för mig inför framtiden, allting som hänt och hur jag fått ta hand om mig själv. Jag hoppas ju att jag har många år kvar i NHL. Jag menar det lag vi hade när säsongen började (med draftettan Jack Hughes till exempel) och det fungerade inte alls. Och sedan fick tränaren sparken och vår bästa spelare, Taylor Hall, trejdades till Arizona.

Vad betydde det att tränaren John Hynes fick sparken?

– Det blev ju egentligen sämre för mig eftersom jag hamnade i AHL sedan. Men dom är helt olika Hynes och den nya tränaren som är lite lugnare men ändå ställer krav.

Det var assisterande coachen Alain Nasreddine som tog över i december. Men sedan fick även general managern Ray Shero sparken och Tom Fitzgerald tog över.

– Jag har redan hunnit se och varit med om det mesta som kan hända, på bara en säsong.

Hur ser du framåt nu?

– Nu vet jag att jag kan spela i NHL, att jag klarar av det. Men nästa steg är att vara bra hela tiden, varje kväll och kunna bidra att göra saker på isen för laget. Det är ju matcher hela tiden och helt annorlunda mot Sverige där man kan träna en hel del mellan matcherna också, det är en skillnad.

Apropå Sverige, hur noga följde du Brynäs?

– Jag försökte se så ofta jag kunde och annars följde man ju i telefonen. Det blev en tung säsong igen, tyvärr. Man håller såklart alltid koll och jag hoppas det blir bra med nya tränaren nu också.

Fakta/Jesper Boqvist

Ålder: 21.

Längd/vikt: 182 cm/82 kg

Klubbar i karriären: Hedemora, Brynäs, Timrå (lån), Brynäs, New Jersey, Binghamton.

Matcher/poäng i NHL: 35/4 mål inga assist.

Matcher/poäng i AHL: 19 matcher/11 poäng (8+3)

Aktuell: Hemma igen efter första säsongen som hockeyproffs i Nordamerika.

Kuriosa: Lillebror Adam Boqvist, 19 år, spelade 41 matcher för Chicago under säsongen i NHL och svarade för 13 poäng (4+9).