Hedemorakillen Linus Arnesson utanför OS-truppen: ”Jag hade gärna varit med”

Hedemorasonen Linus Arnesson har hunnit bli 31 år. Han har en lång karriär bakom sig som handbollsspelare i Redbergslid – flyttade till Göteborg som 16-åring – och spel i tyska Bergischer HC sedan 2017.

I juli 2017 debuterade Arnesson i Sveriges A-landslag i en landskamp mot Montenegro. Sedan dess har han försvarat de blågula färgerna i 42 matcher, men något deltagande i de Olympiska Spelen i Tokyo om några veckor blir det inte.

– Det är tråkigt att jag inte får uppleva ett OS, säger han.

I vintras tackade han nej till VM i Egypten då han inte kände sig trygg med säkerheten kring coronan.

– Jag har en familj att tänka på och vad skulle hända om jag blev smittad av covid under turneringen och blir satt i karantän? Det var frågor som det inte fanns tydliga svar på. Därför valde jag att avstå.

I mars spelade Sverige OS-kval – då fanns inte Linus med i truppen.

– Sverige gjorde ju ett sådant bra VM (tog sensationellt silver) och jag förstår att de vill fortsätta med ett vinnande lag. Men, det är jättetråkigt – jag hade gärna varit med.

Linus Arnesson fick sitt stora genombrott hos de svenska fansen med sitt ”känguruskott” som tog Sverige till EM-final 2018 i Kroatien. För övrigt den första EM-finalen för Sverige på 16 år.

Han var mest bänkad under turneringen, men i semifinalen mot Danmark kom han in och gjorde sex mål på sju skott. Det mest minnesvärda målet – "känguruskottet” – gjorde han i förlängningens sista minut då han från stillastående hoppade upp jämfota och sköt in avgörande 35–33 till Sverige.

Några sådana hopp gör han inte så ofta nuförtiden.

– Kroppen börjar säga ifrån med ömmande fotleder och lite andra förslitningsskador som vi handbollsspelare får. Småskador som försvinner efter lite vila.

Kroppen är trött, skallen är trött.

Linus tycker att formen inte är på topp just nu. Ofrivillig coronakarantän vid två perioder har gjort sitt.

– Vi har suttit i karantän fyra av fem veckor. Först var det på grund av att fem spelare var positiva i ett lag vi mötte i serien, sedan drabbades vår andretränare av covid.

Det ofrivilliga uppehållet har medfört att nu spelar laget matcher var tredje dag. Det sliter.

– Kroppen är trött, skallen är trött. Nu gäller det att kämpa de sista omgångarna och veckorna som är kvar. 27 juni spelar vi sista matchen.

Hur går det för ditt lag i Bundesliga?

– Vi har fem omgångar kvar (i skrivande stund) och är just nu på en elfte plats i tabellen. Serien är tight och det finns fortfarande chans att spela om Europaplatser.

Du gjorde 81 mål under säsongen – är du nöjd med den siffran?

– Nej, absolut inte. Jag har haft en tuff säsong där jag var skadad de sex första matcherna och det har varit lite av en berg- och dalbana.

Vad händer framöver?

– På det personliga planet så ska jag och min fru Mikaela snart få ett barn till. Sedan tidigare har vi ju Mason, fyra år. Vi kommer att resa hem – till Göteborg och Hedemora – några veckor i sommar.

Handboll då?

– Jag har kontrakt med Bergischer till och med 2023, men sagt att nästa sommar kommer jag att bestämma mig hur fortsättningen blir.

Fotnot: 24 juli kliver det svenska handbollslaget in på planen för spel mot Bahrain Tokyo i de 32:a olympiska sommarspelen.