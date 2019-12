Hedemorabon Roger sliter så att stjärnorna kan glänsa:"värt allt slit när man ser lyckan i publikens ögon"

Det hela började 1997 i Sveaparken när Daldansen fortfarande var i liv.

– Daldansen 97 var den första festivalen jag jobbade på. Jag arbetade som tekniker på scenen och drog kablar. Sedan stegrade det mer och mer. Till slut blev jag scenchef och artistansvarig, då var jag 16 år, säger Roger.

Sedan dess har det blivit många festivaler för Roger. Peace & Love, Lollapalooza, Way out West och Bråvalla är några som han varit inblandad i. Det var på Bråvalla som han kom i kontakt med sin chef på Local Crew. Där han själv nu har ett stort ansvar. 2018 blev han anställd som verksamhetschef i det Linköpingsbaserade företaget.

– Vi är bemanning inom evenemangsbranschen, men inte bara personal. Det är cateringutrustning, toaletter, staket, loger. Ja allt sådant som kommer till, säger Roger.

– Det var en magisk produktion. Sjukt teknisk, vi i branschen tycker den är maffig.

En turné som nyligen avslutats är Mia Skäringers "No more fucks to give". En turné som Roger arbetade med.

– Jag var med som lokal arrangör några gånger och såg till att allt det fungerade. Det gick jättebra, det var en magisk produktion. Sjukt teknisk, vi i branschen tycker den är maffig. Dessutom är Mia fantastisk. Jag visste inte att hon kunde sjunga men hon är ju otroligt bra. Synd att den är slut, säger Roger.

Jobbet med att arrangera dessa jättekonserter och evenemang är hårt. Det finns alltid en tidspress. Arbetet som börjar när en konsert är slut kallar Roger för utlast, på Skäringers turné krävdes 44 personer för att packa ihop allting för avfärd till nästa plats berättar Roger.

– Under Rammsteins spelning krävdes det trippla. Totalt var det 65-70 lastbilar tre mobilkranar och 20 truckar för att ta bort scenen, säger Roger.

Roger är ingen främling för det tunga arbete som hans personal utför, det var ju där han själv började.

– Även om jag inte längre är med och puttar case:ar så krävs det otroligt mycket. Man kan planera att riva en scen men så fort man har med människor att göra så är det någonting annat, säger han.

Det blir långa arbetsdagar för Roger när han är med ute på turné.

– Vi jobbar dygnet runt, men på turné blir det nästan bara nätter. Det är väldigt slitigt men det är noga för mig att hålla arbetstidslagarna. Men det är värt allt slit när man ser lyckan i publikens ögon under en bra konsert.

Är det några konserter du minns som speciella?

Då lär jag säga Jay-Z på Peace & Love. Jag var också högst inblandad i Rihannas konsert, den omskrivna. Hon mådde inte bra då. Men jag tycker att konserten var bra under omständigheterna. Hennes mormor hade precis gått bort och de stod varandra väldigt nära. Hon fick ju det berättat för sig när hon landade i Sverige.

Ett annat minne han har från Peace & Love är från 2007 – då kom det legendariska punkbandet Sex Pistols och originalmedlemmen Johnny Rotten var inte glad över sin tillvaro.

– Det var en tuff dag på jobbet. Han hade en sjuk ryggvärk och var inte på humör. Men han fick en skön fåtölj och någonting gott att dricka för att klara av värken, säger Roger.

– Många frågar om festerna men när artisterna festar så river vi allting.

Att festa med artisterna efter en spelning är inget som hör till vanligheterna.

– Många frågar om festerna men när artisterna festar så river vi allting. Även om jag inte är med och bär längre så måste jag i arbetet vara på plats. Vi kanske möts i hotellbaren klockan fyra på morgonen när vi är klara med vårat jobb och de kommer hem från festen. Man är ju heller inte så sugen på att festa när man arbetat i tolv timmar.

Pengarna artisterna tjänar på skivförsäljningen har försvunnet, att streama musik ger inte artisterna lika mycket klirr i kassan. Då blir det mer turnerande för musikerna, något som eventarrangören märker av.

– Det händer mycket mer året runt nu för tiden. Även i november så är det massor av konserter. Det har blivit mer turnéer, det säljs ju inga cd-skivor längre.

Det kan ibland klagas på biljettpriserna när stora artister kommer till Sverige, men för allt arbete som krävs för att genomföra dessa evenemang tycker Roger inte priset är särskilt högt. Kommande år så avslöjar Roger en mycket speciell turné han kommer arbeta med, kanske den mest Svenska av dem alla.

– 2020 så kommer vi ju göra melodifestivalens deltävling i Linköping.