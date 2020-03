Hedemora out & loud ställer in: "Tillsammans måste vi ta ansvar"

Allt fler arrangemang ställs in på grund av det rådande läget. Arrangörerna för Hedemora out & loud har nu tagit ett gemensamt beslut att ställa in helgens arrangemang med låtskrivaren och artisten Vilma Flood.

”Som alla vet så förändras Corona-läget dag för dag och vi har idag tagit ett gemensamt beslut baserat på Folkhälsomyndighetens riktlinjer att arrangemanget 21 mars ställs in. Vi beklagar detta men är övertygade om att vi alla tillsammans måste ta ansvar för att förhindra fortsatt spridning av Covid-19" skriver arrangören på sin Facebooksida.

Hedemora out and loud är en open stage-arrangemang som sker på lördagar en gång i månaden på Kings Arms i Hedemora.