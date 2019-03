Nu får personalen räkna nattjour som arbetad tid: "Helt fantastiskt tycker vi"

Fackförbundet Kommunal har förhandlat fram ett nytt avtal med Hedemora kommun angående sovande jourer inom LSS verksamheten. Personalen har fått jourersättning istället under nattpassens sovtimmar. Något som gjort att man varit på jobbet 3,5-4 timmar per natt utan att det räknades in i tjänstgöringsgraden. Nu är det ändring på det och ett lokalt avtal har förhandlats fram som innebär att dessa timmar nu räknas in i tjänstgöringen.

– Det är helt fantastiskt tycker vi, för de allra flesta handlar det om 7-8 timmar i veckan som man har jobbat utanför sin tjänstgöringsgrad så det blir stor skillnad för dem, säger Ann-Ci Steneryd, sektionsordförande för Kommunal i Södra Dalarna.

Ann-Ci berättar om en händelse där en i personalen inte alls fick sova på tre nattpass och ändå inte fick någon övertid eftersom jourersättning betalas ut. Men den stora anledningen till varför den kommunala arbetsgivaren gick med på förändringen tror hon är konkurrens.

– Det handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare, det är nog den största delen tror jag, säger Ann-Ci.

Att få jourersättning istället för arbetad tid under nattjour är vanligt menar Ann-Ci men i Dalarna har man börjat räkna det som arbetad tid i vissa kommuner, utöver Hedemora så fungerar det på samma sätt i Falun och Avesta. Under förhandlingarna har man kunnat peka på dessa kommuner som förebilder.

De allra flesta arbetstagarna ska vara nöjda med förändringen enligt sektionsordföranden men för vissa som lever på marginalen gav jourersättningen lite extra pengar i kassan. För att de inte ska förlora en del av sin inkomst har arbetsgivaren lovat att dessa personer ska ges möjligheten att arbeta extrapass berättar Ann-Ci Steneryd.