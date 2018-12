Inget förnyat förtroende – 17 ledamöter i bildningsnämnden byttes ut: "Blir en tuff tillvaro"

Anki Rooslien (S) som har varit ordförande för bildningsnämnden i två år får nu lämna över posten till Anita Hedqvist (S). Av nämndens 22 ledamöter, inklusive ersättare, så kommer 17 nya ledamöter att ta plats.

Bildningsnämnden har under 2018 brottats med budgeten och inte lyckats hålla ner utgifterna. De nya ledamöterna får i uppdrag att hålla verksamheterna inom rambudget 2019 på 400 miljoner kronor. Nämndens nuvarande ordförande tror att en tuff framtid väntar ledamöterna.

– Det är inte bra för en organisation att byta ut så många personer samtidigt, det blir en tuff tillvaro för både förvaltningen och ledamöterna, säger Anki Rooslien.

Enligt Rooslien gick det inte att spara mer än vad som gjorts på grund av lagkrav, nämnden tvingas därför att jobba med röda siffror. Hon menar också att det gått bra för eleverna i Hedemora.

– Vi har ett fantastiskt gymnasium med den nya ledningen. Elevernas betyg ökar, bland annat i mattematik och elevantalet på gymnasiet ökar, säger Rooslien.

Någon oro för dem nya ledamöterna känner inte Anita Hedqvist som efter årsskiftet blir ny ordförande i Bildningsnämnden. Hon anser att närvaron i nämnden bara kan bli bättre.

– Jag tror inte det är någon katastrof. Det har varit dålig närvaro bland ledamöterna och nu får vi hoppas att den blir bättre, säger Hedqvist. Hon är en av de fem ledamöter som faktiskt sitter kvar i nämnden tillsammans med Lillemor Gunnarsson (C), Karin Perers (C), Gertrud Hjelte (C) och Allan Mattson (KL).