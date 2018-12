Musikhjälpens tema är uppskattat bland dem det berör – "Det är fenomenalt"

Musikhjälpens tema för i år är " Alla har rätt att funka olika". Att personer med funktionsvariation ska ha samma mänskliga rättigheter som alla andra.

Verksamhetsansvarig på Hedemora Assistansservice, Jocke Svedlund, tycker det är välkommet med årets tema.

– Det är fenomenalt, jag själv sitter i rullstol och jobbar samt brinner för dessa frågor.

Han berättar att de har pratat om årets tema under lunch- och fika stunderna på jobbet. De har däremot inte lyft frågorna med deras kunder/brukare.

– De har däremot pratat om Musikhjälpen på deras dagliga träffpunkt så i viss mån har ämnet lyfts, fyller Jocke i.

På plats finns även Astrid Larsson och Marjan Dastani som är kunder hos Hedemora Assistansservice sedan länge.

Astrid , som växt upp i Avesta, berättar att hon sett Musikhjälpen i år och att hon tyckte om årets tema.

– Ja, det är så bra att ämnet, att alla har rätt att funka olika, lyfts.

Hon berättar även att hon älskar musik och gillade speciellt ett inslag.

– Jag älskade när den dagliga verksamheten från Lund uppträde, det var så inspirerande.

Astrid sjunger varje måndag i kör.

– Det är så kul, skulle också vilja uppträda för en stor publik som de fick göra.

Marjan har inte kollat på Musikhjälpen men när hon får höra om temat lyser hon upp.

– Det är bra att ämnet lyfts upp, man borde prata om det oftare.

Hon vill själv lyfta frågan mer men har ingen plan ännu på hur.

Hon berättar att hon älskar musik men däremot är hon inte med i kören som Astrid.

Kören som Astrid sjunger i hålls av Per Jakobsson och håller till på Hedemora Assistansservice. Per medverkar även under denna julfika med skön sång. Vi får en liten pratstund med honom efteråt.

Han tycker årets tema för Musikhjälpen är jätteviktigt.

– År 2018 så finns det fortfarande så mycket att göra för funktionsvarierade både internationellt som nationellt, säger Per.

Han fortsätter:

–Vi måste bli bättre på att anpassa studier och jobb efter olika individers nivå och behov.

Han själv jobbar mycket med att få med alla i musiken.

– Musik har så mycket känslor som vi alla kan ta del av men på olika vis, rytmer,toner och sång.

Kören han själv håller är för alla som vill som är kunder på Hedemora Assistansservice.

–Vi vill gärna komma och uppträda för allmänheten, så hojta till mig så kommer vi och sjunger för er,säger Per.

Gisela Backlund som är ordförande i föreningen vill lyfta vikten av självständighet hos personer med funktionsvariation.

– Vi vill att alla ska få leva sånt normalt liv som möjligt, att de ska kunna flytta hemifrån, utvecklas till självständiga individer och inte vara så beroende av föräldrarna.

Hon berättar vidare att hon beundrar föräldrarna som vågar släppa taget och leva sitt egna liv men att man som anhörig alltid ändå finns där.

– Jag är själv anhörig och vet hur svårt det kan vara får både den som är förälder och för den som är syskon, det blir att vi ändå alltid finns där.